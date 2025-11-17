https://ria.ru/20251117/tarasova-2055539947.html
Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание
Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание
Если российский фигурист Макар Игнатов продолжит кататься так, как на этапе Гран-при России в Москве, к нему придет признание, заявила РИА Новости заслуженный... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T17:52:00+03:00
2025-11-17T17:52:00+03:00
2025-11-17T17:52:00+03:00
фигурное катание
спорт
москва
россия
ссср
макар игнатов
татьяна тарасова
евгений плющенко
Тарасова: если Игнатов продолжит чисто кататься, к нему придет признание