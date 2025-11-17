Рейтинг@Mail.ru
Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
17:52 17.11.2025
Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание
Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание
Если российский фигурист Макар Игнатов продолжит кататься так, как на этапе Гран-при России в Москве, к нему придет признание, заявила РИА Новости заслуженный... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T17:52:00+03:00
2025-11-17T17:52:00+03:00
фигурное катание
спорт
москва
россия
ссср
макар игнатов
татьяна тарасова
евгений плющенко
спорт, москва, россия, ссср, макар игнатов, татьяна тарасова, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Москва, Россия, СССР, Макар Игнатов, Татьяна Тарасова, Евгений Плющенко
Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание

Тарасова: если Игнатов продолжит чисто кататься, к нему придет признание

© РИА Новости / Александр ВильфМакар Игнатов
© РИА Новости / Александр Вильф
Макар Игнатов. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Если российский фигурист Макар Игнатов продолжит кататься так, как на этапе Гран-при России в Москве, к нему придет признание, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В воскресенье победителем мужских одиночных соревнований на этапе серии в Москве стал Марк Кондратюк, Игнатов занял четвертое место. Тренер Евгений Плющенко выразил недовольство баллами своего подопечного и написал, что Игнатов должен был войти в тройку лидеров.
"Макар Игнатов прокатал лучше всех. Я не собираюсь обсуждать судейскую коллегию на восьмом десятке своей жизни. Но на мой взгляд, Макар прокатал очень достойно. Четверной риттбергер сделал. Это очень сложный и редко исполняемый прыжок. Если Макар будет продолжать так кататься, к нему придет признание", - сказала Тарасова.
Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Игнатов должен был взять медаль на этапе Гран-при в Москве, заявил Плющенко
