Тарасова рассказала, в каком случае к Игнатову придет признание

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Если российский фигурист Макар Игнатов продолжит кататься так, как на этапе Гран-при России в Москве, к нему придет признание, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.