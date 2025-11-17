Рейтинг@Mail.ru
Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге, заявил Синнер - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
00:38 17.11.2025 (обновлено: 00:46 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/sinner-2055352443.html
Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге, заявил Синнер
Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге, заявил Синнер - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге, заявил Синнер
Испанец Карлос Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), заявил итальянец Янник Синнер. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T00:38:00+03:00
2025-11-17T00:46:00+03:00
теннис
спорт
атр
рим
цинциннати
янник синнер
карлос алькарас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728109_0:32:1080:640_1920x0_80_0_0_36ab1c9a479b9e981b22f3765528a38d.jpg
/20251116/tennis-2055349194.html
атр
рим
цинциннати
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728109_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c8e25c0b5dac8eda056855c04a24866a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, атр, рим, цинциннати, янник синнер, карлос алькарас
Теннис, Спорт, АТР, Рим, Цинциннати, Янник Синнер, Карлос Алькарас
Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге, заявил Синнер

Синнер: Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге ATP

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), заявил итальянец Янник Синнер.
В воскресенье Синнер обыграл Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5 и второй год подряд стал победителем итогового турнира АТР.
«
"Потрясающий сезон, Карлос! Потрясающе, что делаешь ты, вся твоя команда. Я знаю, что это тяжелая работа. Ты создал много великолепных воспоминаний в карьере. Первое место в рейтинге - заслуженное. Мы еще не общались, но я невероятно счастлив. Если бы это был другой игрок, не я, я бы всегда выбрал тебя. Ты, безусловно, игрок, на которого я равняюсь. Большая мотивация... Мне это нужно. Каждая тренировочная сессия с большой-большой целью", - цитирует Синнера The Tennis Letter.
"Мы все очень счастливы. Все болельщики очень рады видеть, как ты играешь. Ты самый энергичный игрок в туре. Продолжай в том же духе. Я желаю тебе удачи. Я знаю, тебя ждет еще один турнир. Желаю тебе тоже заслуженного отдыха. Надеюсь, мы снова увидимся в следующем году. Надеюсь, впереди нас ждут великие битвы. Огромное спасибо. Поздравляю всю твою команду", - добавил итальянец.
Синнер и Алькарас встретились в шести финальных матчах в 2025 году. Испанец взял верх в финалах "Мастерсов" в Риме и Цинциннати, а также на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате США. Синнер ранее переиграл Алькараса в решающем матче Уимблдона.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Великий теннисист": Алькарас обратился к Синнеру после поражения
16 ноября, 23:39
 
ТеннисСпортАТРРимЦинциннатиЯнник СиннерКарлос Алькарас
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала