Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге, заявил Синнер

"Потрясающий сезон, Карлос! Потрясающе, что делаешь ты, вся твоя команда. Я знаю, что это тяжелая работа. Ты создал много великолепных воспоминаний в карьере. Первое место в рейтинге - заслуженное. Мы еще не общались, но я невероятно счастлив. Если бы это был другой игрок, не я, я бы всегда выбрал тебя. Ты, безусловно, игрок, на которого я равняюсь. Большая мотивация... Мне это нужно. Каждая тренировочная сессия с большой-большой целью", - цитирует Синнера The Tennis Letter.