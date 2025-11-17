Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге, заявил Синнер

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас заслуженно занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), заявил итальянец Янник Синнер.
"Потрясающий сезон, Карлос! Потрясающе, что делаешь ты, вся твоя команда. Я знаю, что это тяжелая работа. Ты создал много великолепных воспоминаний в карьере. Первое место в рейтинге - заслуженное. Мы еще не общались, но я невероятно счастлив. Если бы это был другой игрок, не я, я бы всегда выбрал тебя. Ты, безусловно, игрок, на которого я равняюсь. Большая мотивация... Мне это нужно. Каждая тренировочная сессия с большой-большой целью", - цитирует Синнера The Tennis Letter.
"Мы все очень счастливы. Все болельщики очень рады видеть, как ты играешь. Ты самый энергичный игрок в туре. Продолжай в том же духе. Я желаю тебе удачи. Я знаю, тебя ждет еще один турнир. Желаю тебе тоже заслуженного отдыха. Надеюсь, мы снова увидимся в следующем году. Надеюсь, впереди нас ждут великие битвы. Огромное спасибо. Поздравляю всю твою команду", - добавил итальянец.
Синнер и Алькарас встретились в шести финальных матчах в 2025 году. Испанец взял верх в финалах "Мастерсов" в Риме и Цинциннати, а также на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате США. Синнер ранее переиграл Алькараса в решающем матче Уимблдона.