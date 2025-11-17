Семин рассказал, какой чемпионат лучше подойдет Батракову

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков по своим качествам подошел бы команде испанского чемпионата, заявил РИА Новости бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Батракову 20 лет, он лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. Ранее СМИ сообщали, что футболистом интересуются европейские клубы. Рост полузащитника составляет 171 см, вес - 65 кг.
"Леша Батраков заслуженно является одним из самых популярных российских футболистов сейчас. Он, несомненно, талантливый. Но своеобразный, не каждой команде может подойти. Он не такой мощный, как игроки в Англии. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо. На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи (Кварацхелии) обязательно", - сказал Семин.
В сезоне-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим в РПЛ по системе "гол плюс пас" и получил приз лучшему молодому игроку сезона.