Рейтинг@Mail.ru
Семин рассказал, какой чемпионат лучше подойдет Батракову - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:56 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/semin-2055405479.html
Семин рассказал, какой чемпионат лучше подойдет Батракову
Семин рассказал, какой чемпионат лучше подойдет Батракову - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Семин рассказал, какой чемпионат лучше подойдет Батракову
Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков по своим качествам подошел бы команде испанского чемпионата, заявил РИА Новости бывший главный тренер... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T10:56:00+03:00
2025-11-17T10:56:00+03:00
футбол
спорт
алексей батраков
юрий семин
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_0:241:3029:1946_1920x0_80_0_0_346fe2f9f9715b72a70f56a65bdd5748.jpg
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_aaccb09e1fa3e9ef57af59114fe30945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей батраков, юрий семин, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Алексей Батраков, Юрий Семин, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Семин рассказал, какой чемпионат лучше подойдет Батракову

Семин считает, что Батракову из-за его габаритов подойдет испанская команда

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков по своим качествам подошел бы команде испанского чемпионата, заявил РИА Новости бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Батракову 20 лет, он лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. Ранее СМИ сообщали, что футболистом интересуются европейские клубы. Рост полузащитника составляет 171 см, вес - 65 кг.
"Леша Батраков заслуженно является одним из самых популярных российских футболистов сейчас. Он, несомненно, талантливый. Но своеобразный, не каждой команде может подойти. Он не такой мощный, как игроки в Англии. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо. На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи (Кварацхелии) обязательно", - сказал Семин.
В сезоне-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим в РПЛ по системе "гол плюс пас" и получил приз лучшему молодому игроку сезона.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
 
ФутболСпортАлексей БатраковЮрий СеминЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала