ATP обновила рейтинг после итогового турнира

Канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся с восьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована...
Канадец Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP по итогам года
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся с восьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Испанец Карлос Алькарас
завершил сезон в качестве первой ракетки мира. На прошедшей неделе он дошел до финала итогового турнира АТР
, где уступил Яннику Синнеру
. Итальянец в итоговом рейтинге расположился на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает немец Александр Зверев
.
Даниил Медведев
завершил сезон в качестве первой ракетки России, он 13-й в рейтинге, Андрей Рублев
- 16-й, Карен Хачанов
- 18-й.
Рейтинг ATP, версия от 17 ноября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 12050 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5160;
4 (4). Новак Джокович
(Сербия) - 4830;
5 (8). Феликс Оже-Альяссим
(Канада) - 4245;
6 (6). Тейлор Фриц
(США) - 4135;
7 (7). Алекс де Минаур
(Австралия) - 4135;
8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) - 4040;
9 (5). Бен Шелтон (США) - 3970;
10 (10). Джек Дрейпер (Великобритания) - 2990...
13 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2760...
16 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2520...
18 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2320.