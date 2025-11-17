Рейтинг@Mail.ru
ATP обновила рейтинг после итогового турнира - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:55 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ozhe-2055377438.html
ATP обновила рейтинг после итогового турнира
ATP обновила рейтинг после итогового турнира - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
ATP обновила рейтинг после итогового турнира
Канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся с восьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T08:55:00+03:00
2025-11-17T08:55:00+03:00
теннис
спорт
феликс оже-альяссим
карлос алькарас
янник синнер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825970071_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5eddb66aa5dd670b46436af764d64c90.jpg
/20251116/tennis-2055349194.html
/20251116/tennis-2055338041.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825970071_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00c88d711e735b3f3ac702e82a64eba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, феликс оже-альяссим, карлос алькарас, янник синнер, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Феликс Оже-Альяссим, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP обновила рейтинг после итогового турнира

Канадец Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP по итогам года

© LAURIE DIEFFEMBACQТеннисист Оже-Альяссим (Канада)
Теннисист Оже-Альяссим (Канада) - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© LAURIE DIEFFEMBACQ
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся с восьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Испанец Карлос Алькарас завершил сезон в качестве первой ракетки мира. На прошедшей неделе он дошел до финала итогового турнира АТР, где уступил Яннику Синнеру. Итальянец в итоговом рейтинге расположился на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает немец Александр Зверев.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Великий теннисист": Алькарас обратился к Синнеру после поражения
16 ноября, 23:39
Даниил Медведев завершил сезон в качестве первой ракетки России, он 13-й в рейтинге, Андрей Рублев - 16-й, Карен Хачанов - 18-й.
Рейтинг ATP, версия от 17 ноября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 12050 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5160;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4830;
5 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4245;
6 (6). Тейлор Фриц (США) - 4135;
7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 4135;
8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) - 4040;
9 (5). Бен Шелтон (США) - 3970;
10 (10). Джек Дрейпер (Великобритания) - 2990...
13 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2760...
16 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2520...
18 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Матч Синнера и Алькараса прервали после того, как болельщику стало плохо
16 ноября, 20:49
 
ТеннисСпортФеликс Оже-АльяссимКарлос АлькарасЯнник СиннерАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала