Оскара выписали из больницы после госпитализации

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывшего футболиста лондонского "Челси" Оскара, ныне выступающего за бразильский "Сан-Паулу", выписали из больницы, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Оскара госпитализировали из-за проблем с сердцем по итогам медицинского обследования 12 ноября.
"Оскар был выписан из больницы в воскресенье. Футболист был госпитализирован после возникновения осложнений в виде кардиологических изменений во время обследования. Обширное обследование, проведенное в больнице, подтвердило, что у игрока был эпизод вазовагального обморока. Пациент находился в стабильном состоянии и чувствовал себя хорошо в течение всего периода госпитализации. Теперь спортсмен будет соблюдать предписанный врачами режим отдыха в течение нескольких дней", - говорится в сообщении клуба.
