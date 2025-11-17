Рейтинг@Mail.ru
Оскара выписали из больницы после госпитализации
11:01 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/oskar-2055407004.html
Оскара выписали из больницы после госпитализации
Бывшего футболиста лондонского "Челси" Оскара, ныне выступающего за бразильский "Сан-Паулу", выписали из больницы, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
© Getty Images / Sports Press Photo / Roberto CasimiroИгрок бразильского футбольного клуба "Сан-Паулу" Оскар
© Getty Images / Sports Press Photo / Roberto Casimiro
Игрок бразильского футбольного клуба "Сан-Паулу" Оскар. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывшего футболиста лондонского "Челси" Оскара, ныне выступающего за бразильский "Сан-Паулу", выписали из больницы, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Оскара госпитализировали из-за проблем с сердцем по итогам медицинского обследования 12 ноября.
"Оскар был выписан из больницы в воскресенье. Футболист был госпитализирован после возникновения осложнений в виде кардиологических изменений во время обследования. Обширное обследование, проведенное в больнице, подтвердило, что у игрока был эпизод вазовагального обморока. Пациент находился в стабильном состоянии и чувствовал себя хорошо в течение всего периода госпитализации. Теперь спортсмен будет соблюдать предписанный врачами режим отдыха в течение нескольких дней", - говорится в сообщении клуба.
Оскару 34 года. Он перешел в "Сан-Паулу" в декабре 2024 года. В составе "Челси" он стал двукратным чемпионом Англии. На счету бразильца 12 голов в 48 играх за национальную команду.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы
14 ноября, 15:35
 
