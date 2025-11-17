Оскара выписали из больницы после госпитализации

"Оскар был выписан из больницы в воскресенье. Футболист был госпитализирован после возникновения осложнений в виде кардиологических изменений во время обследования. Обширное обследование, проведенное в больнице, подтвердило, что у игрока был эпизод вазовагального обморока. Пациент находился в стабильном состоянии и чувствовал себя хорошо в течение всего периода госпитализации. Теперь спортсмен будет соблюдать предписанный врачами режим отдыха в течение нескольких дней", - говорится в сообщении клуба.