Россияне завоевали 14 медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
01:42 17.11.2025
Россияне завоевали 14 медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте
Российские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который завершился в Памплоне (Испания). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T01:42:00+03:00
2025-11-17T01:42:00+03:00
спорт
памплона
испания
россия
артем миронов
дарья тихонова
международная федерация гимнастики (fig)
прыжки на батуте
памплона
испания
россия
Новости
спорт, памплона, испания, россия, артем миронов, дарья тихонова, международная федерация гимнастики (fig), прыжки на батуте
Спорт, Памплона, Испания, Россия, Артем Миронов, Дарья Тихонова, Международная федерация гимнастики (FIG), Прыжки на батуте
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который завершился в Памплоне (Испания).
Всего спортсмены из России выиграли 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
Чемпионами мира стали Артем Миронов (индивидуальные прыжки, 11-12 лет), он же и Тимур Кива (синхронные прыжки, 11-12 лет), Михаил Андрейко (двойной минитрамп, 13-14), Глафира Зайко (индивидуальные прыжки, 13-14), Марика Викторова (акробатическая дорожка, 11-12), Диана Стрельникова (индивидуальные прыжки, 17-21), Евгения Захарова (двойной минитрамп, 15-16)
Серебряной медали удостоились Тимур Кива (индивидуальные прыжки, 11-12), Артем Чертилин (двойной минитрамп, 11-12), Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, 15-16)
Бронзу завоевали Дарья Тихонова (двойной минитрамп, 17-21), Ильдан Махиянов (индивидуальные прыжки, 17-21), он же в паре с Максимом Диденко (синхронные прыжки, 17-21) и Елизавета Николаева (индивидуальные прыжки, 15-16).
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
СпортПамплонаИспанияРоссияАртем МироновДарья ТихоноваМеждународная федерация гимнастики (FIG)Прыжки на батуте
 
