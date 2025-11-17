Сенсационная отставка в "Динамо"! Освободили место для Ротенберга?

Информационная бомба прогремела в Континентальной хоккейной лиге. Алексей Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо"! Неожиданное решение о проведении серьезных кадровых изменений руководство "бело-голубых" приняло накануне важного матча — принципиального дерби против столичного "Спартака", которое пройдет 18 ноября на арене в Петровском парке.

« "Соглашение со специалистом расторгнуто по инициативе клуба. Хоккейный клуб "Динамо" Москва благодарит Алексея Николаевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях", — говорится в официальном заявлении.

Временно исполняющим обязанности главного тренера динамовцев назначен Вячеслав Козлов, который был ассистентом Кудашова. По окончании прошлого сезона Козлов покинул стан столичного клуба ради работы главным тренером и возглавил "Сочи", откуда был неожиданно уволен менее чем через два месяца после назначения, так и не приступив к своей деятельности. По ходу текущего розыгрыша "регулярки" специалист вернулся в "Динамо" в штаб Кудашова.

Кто это допустил?

Увольнение Алексея Кудашова — одновременно сенсационное и предвидимое.

С одной стороны, "Динамо" вместе с Алексеем Николаевичем довольно ровно и стабильно шло по ходу этого сезона. Да, у "бело-голубых" были неудачи на старте чемпионата, когда москвичи потерпели четыре поражения в первых пяти матчах, но Кудашов еще перед стартом "регулярки" публично предупреждал, что в сезон команда будет втягиваться постепенно и что неудачные результаты будут иметь место — таковы издержки предсезонной подготовки динамовцев. К тем неудачам (в том числе и благодаря опыту прошлого сезона) все были готовы и относились к ним с пониманием.

В дальнейшем дела "Динамо" пошли в гору. Команда под руководством Кудашова одержала ряд уверенных и убедительных побед, в том числе разгромив в "Спартак" со счетом 5:0, а также установила несколько победных серий. Особенно ярким получилось выступление "бело-голубых" в октябре, хотя болельщики клуба привыкли, что именно в этом месяце команда переживает период болезненного спада. В текущем сезоне "Динамо" в десяти октябрьских матчах одержало восемь побед.

Всего же до увольнения Кудашова москвичи добыли 16 побед в 26 матчах (девять в основное время, одну в овертайме и шесть — в буллитных сериях) и набрали 33 очка, расположившись на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от лидеров Запада — ярославского "Локомотива" и нижегородского "Торпедо" — составляет пять баллов. По числу пропущенных шайб (67) "Динамо" занимает пятое место среди всех клубов в рейтинге команд с самой надежной игрой в обороне и 11-е — по количеству заброшенных шайб (78). "Бело-голубые" при Кудашове в этом сезоне также расположились на пятой строчке по проценту реализации большинства (24,1%, 21 успешная попытка из 87).

То есть со спортивной точки зрения предпосылок для отставки Алексея Николаевича прямо сейчас не было. Его команда была на ходу, побеждала в тех матчах, в которых должна была это делать, набирала очки и уверенно играла против лидеров чемпионата. Да, Кудашову было над чем работать в плане улучшения его команды, но на дворе лишь середина ноября.

С другой стороны, неразбериха в структуре "Динамо" происходит далеко не первый год. События и решения, не поддающиеся объяснению и здравому смыслу, давно стали обыденными в жизни "бело-голубых". Тот же Алексей Сопин — бывший генеральный менеджер и спортивный директор клуба, у которого действовал рабочий тандем с Кудашовым, — покинул клуб по ходу прошлого сезона по причине затянувшихся разногласий с некоторыми представителями динамовского руководства и многочисленных препятствий в решении стратегических вопросов. С уходом Сопина позиции Кудашова уже были ослаблены, но результаты команды под его руководством все это время выступали своеобразным щитом Алексея Николаевича и страховкой. Пусть и до поры до времени.

Есть сомнение, что руководители клуба найдут аргументированное объяснение решению прекратить сотрудничество с тренером без видимых на то причин, связанных с хоккеем, что лишь подтверждает факт отсутствия спортивной составляющей в этой ситуации.

Чего добилось "Динамо" с Кудашовым

Алексей Кудашов, для которого "Динамо" — это огромная часть во всей его жизни, был назначен главным тренером "бело-голубых" в апреле 2021 года, когда он стал преемником Владимира Крикунова. Под руководством Алексея Николаевича "бело-голубые" пережили масштабную смену вектора развития и начали новую эпоху. Вместе с Кудашовым на посту главного тренера команды динамовцы впервые за 12 лет преодолели стадию второго раунда. Это случилось в сезоне-2024/25, в котором москвичи дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили серебряному призеру турнира челябинскому "Трактору" (1-4).

Всего в качестве главного тренера "Динамо" Кудашов отработал 321 матч в чемпионатах и плей-офф КХЛ и добыл суммарно 191 победу. Вместе с ним москвичи выиграли Кубок континента в 2024 году, дважды дошли до стадии второго раунда плей-офф (сезоны-2021/22 и -2023/24), один раз остановились на стадии первого раунда (сезон-2022/23) и однажды дошли до полуфинала Кубка Гагарина (сезон-2025/26).

В сезоне-2025/26 "бело-голубые" собирались сделать шаг за золотыми медалями, формально сделав ставку "на все". "Мы хотим и будем пытаться идти за кубком – это неоспоримый факт. У нас хороший состав и хороший тренерско-административный штаб. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы максимально приблизиться к поставленной цели", — говорил накануне старта сезона генеральный директор московского клуба Сергей Сушко. Можно ли назвать такие кадровые решения "максимумом усилий" для достижения результата? Вопрос открытый.

При чем тут Ротенберг?

Алексей Кудашов стал пятым тренером, который лишился должности рулевого в клубе КХЛ в текущем сезоне лиги. До тренерской отставки в московском "Динамо" увольнения произошли в тольяттинской "Ладе" (Борис Миронов), дважды в "Сибири" (Вадим Епанчинцев, Вячеслав Буцаев) и "Сочи" (Владимир Крикунов). Впрочем, нет сомнений, что столь опытный и именитый для КХЛ тренер, как Кудашов, будет долго находиться без работы.

Но что будет в "Динамо" дальше? На данный момент должность тренера "бело-голубых" возложена на Вячеслава Козлова. Как долго он пробудет в этой роли — неизвестно. Не исключено, что руководить командой Вячеслав Анатольевич будет до конца сезона. Некоторая логика в этом будет иметься, ведь Козлов отлично знает систему игры кудашовского "Динамо": команде не придется менять стратегию по ходу сезона, и она сможет продолжить уже начатое дело.

Но куда более обсуждаемой фигурой на фоне освободившегося поста является Роман Ротенберг. В июне он был уволен с должности главного тренера петербургского СКА, после чего оказался в структуре московского "Динамо". Роман Борисович вошел в совет директоров клуба, а позднее еще и взял на себя должность заместителя гендиректора "бело-голубых". Его можно увидеть на каждом домашнем матче команды, вместе с Сергеем Сушко в ложе он регулярно и оживленно обсуждает самые разные моменты, связанные с деятельностью клуба.