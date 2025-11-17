Бенуа Гру оставил пост главного тренера "Трактора"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Канадец Бенуа Гру покинул пост главного тренера челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор", сообщается в Telegram-канале команды.

Гру работал в клубе с мая 2024 года. В прошлом сезоне "Трактор" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в решающей серии ярославскому "Локомотиву" (1-4). В текущем сезоне команда под руководством Гру сыграла 28 матчей, в которых одержала 13 побед и потерпела 15 поражений. Челябинский клуб с 31 очком располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

"Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера "Трактора". В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим - и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой. Хочу поблагодарить всех болельщиков "Трактора" и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. "Трактор" останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь", - заявил Гру.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера "Трактора" в матче против "Металлурга", который состоится 18 ноября, будет Рафаэль Рише.