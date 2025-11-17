Рейтинг@Mail.ru
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:42 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/futbol-2055579445.html
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место
Московский футбольный клуб "Родина" обыграл костромской "Спартак" в матче 19-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T21:42:00+03:00
2025-11-17T21:42:00+03:00
футбол
спорт
кострома
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878178296_538:0:2389:1041_1920x0_80_0_0_e5a162b27a2c285c671265e4d45a3bed.jpg
кострома
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878178296_813:0:2192:1035_1920x0_80_0_0_ef1d3ee40f0783cf585fdd1efc134482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кострома, химки (городской округ в московской области)
Футбол, Спорт, Кострома, Химки (городской округ в Московской области)
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место

"Родина" победила костромской "Спартак" в матче Первой лиги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Родина" обыграл костромской "Спартак" в матче 19-го тура Первой лиги.
Встреча в подмосковных Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу "Родины". Отличились Артем Максименко (29-я минута) и Папе (33).
"Родина" опередила "Спартак" в таблице, расположившись с 34 очками на третьей строчке. Костромичи набрали 33 очка и опустились на четвертую позицию.
Первая лига
17 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Кострома
0 : 2
Родина
28‎’‎ • Артем Максименко
32‎’‎ • Pape Gueye
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортКостромаХимки (городской округ в Московской области)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала