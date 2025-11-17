https://ria.ru/20251117/futbol-2055579445.html
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место
Московский футбольный клуб "Родина" обыграл костромской "Спартак" в матче 19-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T21:42:00+03:00
2025-11-17T21:42:00+03:00
2025-11-17T21:42:00+03:00
футбол
спорт
кострома
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878178296_538:0:2389:1041_1920x0_80_0_0_e5a162b27a2c285c671265e4d45a3bed.jpg
кострома
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878178296_813:0:2192:1035_1920x0_80_0_0_ef1d3ee40f0783cf585fdd1efc134482.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кострома, химки (городской округ в московской области)
Футбол, Спорт, Кострома, Химки (городской округ в Московской области)
"Родина" обыграла "Спартак" из Костромы и поднялась на третье место
"Родина" победила костромской "Спартак" в матче Первой лиги