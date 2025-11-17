Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры

В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера "Динамо" и полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го.

"Он, видимо, понял, что совмещение двух постов - в клубе и сборной - оказалось слишком сложным. Посчитал, что не справится с такой нагрузкой, и принял решение сконцентрироваться на работе в национальной команде. Хорошо, что он честно это признал. Тем более у сборной России, я уверен, скоро начнутся официальные матчи, и он хочет полностью посвятить себя главной команде", - сказал Семин РИА Новости.