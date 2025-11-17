https://ria.ru/20251117/futbol-2055569701.html
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин мог покинуть аналогичный пост в московском "Динамо" из-за скорого возвращения национальной команды на... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T20:18:00+03:00
2025-11-17T20:18:00+03:00
2025-11-17T20:18:00+03:00
футбол
спорт
юрий семин
валерий карпин
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801109124_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_f081953c42e5639a5708258aa629a988.jpg
/20251117/dinamo-2055563363.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801109124_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_c3da658f20b014b546f35df0c2b73ce6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юрий семин, валерий карпин, динамо москва
Футбол, Спорт, Юрий Семин, Валерий Карпин, Динамо Москва
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры
Семин: Карпин покинул "Динамо" из-за возможного возвращения сборной на турниры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин мог покинуть аналогичный пост в московском "Динамо" из-за скорого возвращения национальной команды на международные турниры, считает бывший главный тренер сборной Юрий Семин.
В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера "Динамо" и полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го.
"Он, видимо, понял, что совмещение двух постов - в клубе и сборной - оказалось слишком сложным. Посчитал, что не справится с такой нагрузкой, и принял решение сконцентрироваться на работе в национальной команде. Хорошо, что он честно это признал. Тем более у сборной России, я уверен, скоро начнутся официальные матчи, и он хочет полностью посвятить себя главной команде", - сказал Семин РИА Новости.
"Если бы он сейчас выигрывал все матчи, никто бы не говорил об ошибке. Конечно же, нет", - заявил собеседник в ответ на вопрос, не было ли изначально ошибкой для "Динамо
" назначение Карпина
.
Семин
отметил, что отставка произошла "достаточно быстро и неожиданно". "Как "Динамо" будет решать эту ситуацию - это уже другой вопрос. Лучше обратиться к представителям клуба, они точнее расскажут, как все произошло. Когда они соглашались на совмещение, должны были понимать, что существует риск вот такого развития событий. Возможно, они к этому уже были готовы", - добавил Семин.