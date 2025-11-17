Рейтинг@Mail.ru
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Футбол
 
20:18 17.11.2025
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры
спорт, юрий семин, валерий карпин, динамо москва
Футбол, Спорт, Юрий Семин, Валерий Карпин, Динамо Москва
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры

Семин: Карпин покинул "Динамо" из-за возможного возвращения сборной на турниры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин мог покинуть аналогичный пост в московском "Динамо" из-за скорого возвращения национальной команды на международные турниры, считает бывший главный тренер сборной Юрий Семин.
В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера "Динамо" и полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го.
"Он, видимо, понял, что совмещение двух постов - в клубе и сборной - оказалось слишком сложным. Посчитал, что не справится с такой нагрузкой, и принял решение сконцентрироваться на работе в национальной команде. Хорошо, что он честно это признал. Тем более у сборной России, я уверен, скоро начнутся официальные матчи, и он хочет полностью посвятить себя главной команде", - сказал Семин РИА Новости.
"Если бы он сейчас выигрывал все матчи, никто бы не говорил об ошибке. Конечно же, нет", - заявил собеседник в ответ на вопрос, не было ли изначально ошибкой для "Динамо" назначение Карпина.
Семин отметил, что отставка произошла "достаточно быстро и неожиданно". "Как "Динамо" будет решать эту ситуацию - это уже другой вопрос. Лучше обратиться к представителям клуба, они точнее расскажут, как все произошло. Когда они соглашались на совмещение, должны были понимать, что существует риск вот такого развития событий. Возможно, они к этому уже были готовы", - добавил Семин.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной
17 ноября, 20:00
 
ФутболСпортЮрий СеминВалерий КарпинДинамо Москва
 
Матч-центр
 
