20:13 17.11.2025
Бителло рассказал о срыве перехода из "Динамо"
Бителло рассказал о срыве перехода из "Динамо"
спорт, россия, бразилия, москва, луис энрике, динамо москва, ботафого, российская премьер-лига (рпл), дуглас сантос
Футбол, Спорт, Россия, Бразилия, Москва, Луис Энрике, Динамо Москва, Ботафого, Российская премьер-лига (РПЛ), Дуглас Сантос
Бителло рассказал о срыве перехода из "Динамо"

Бителло о срыве перехода из "Динамо": возможно, я бы уже был в сборной Бразилии

Бителло
Бителло
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Бителло . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло признался, что он хотел уйти в феврале в "Ботафого" и получить возможность попасть в сборную Бразилии по футболу.
В середине января Бителло не прибыл на медосмотр в Москве и пропустил большую часть тренировочного сбора в Катаре. СМИ сообщали, что бразилец хочет покинуть "Динамо" и вернуться на родину, однако "бело-голубые" отклонили два предложения со стороны "Ботафого" и направили бразильским клубам заявление, в котором говорится о недопустимости проведения переговоров с Бителло без разрешения.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Карпин ушел из "Динамо"
17 ноября, 19:19
"Я смотрел на это предложение с оптимизмом, так как это была уникальная возможность снова играть в моей стране. Если бы я продолжал играть так же, как играю здесь, вероятно, появился бы шанс попасть в сборную. Я думаю, в сборной еще есть несколько свободных мест. В национальной команде много качественных игроков, но поскольку я нахожусь здесь, в России, попасть туда немного сложнее. Если бы я играл в "Ботафого" и показывал хороший футбол, возможно, я бы уже был в сборной", - цитирует Бителло Globo.
"Все зависело от клубов. В "Ботафого" обсуждали с нами некоторые цифры. Потом они повысили сумму, возникли вопросы по форме платежа. И что-то не срослось. Так уж получилось. Я также счастлив остаться в "Динамо". Нельзя опускать голову. Нужно продолжать тренироваться, продолжать играть и поддерживать тот же ритм, чтобы, возможно, в следующий раз появилась другая команда", - добавил бразилец.
Игрок отметил, что ему не хватает еврокубковых матчей. "Россия стала более закрытой. Практически никто сюда не смотрит из-за всего, что происходит в стране. Нет других турниров. Здесь много хороших игроков, чемпионат очень сильный. Луис Энрике поехал в сборную, Дуглас Сантос. Но есть и другие бразильцы", - сказал футболист.
Бителло 25 лет. Бразилец выступает за "Динамо" с сентября 2023 года, в сентябре он продлил контракт до 2031 года. В текущем сезоне Бителло провел 19 матчей в Российской-премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, забив пять мячей.
Игрок ФК Динамо Бителло радуется забитому мячу в матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2023/2024 между ФК Динамо (Москва) и ФК Урал (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Ставший лучшим ассистентом РПЛ Бителло продлил контракт с "Динамо"
11 сентября, 20:50
 
