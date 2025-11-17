Бителло рассказал о срыве перехода из "Динамо"

"Все зависело от клубов. В "Ботафого" обсуждали с нами некоторые цифры. Потом они повысили сумму, возникли вопросы по форме платежа. И что-то не срослось. Так уж получилось. Я также счастлив остаться в "Динамо". Нельзя опускать голову. Нужно продолжать тренироваться, продолжать играть и поддерживать тот же ритм, чтобы, возможно, в следующий раз появилась другая команда", - добавил бразилец.