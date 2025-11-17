"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал правильным решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского "Динамо" и сосредоточиться на работе в сборной России, поскольку национальную команду ждут новый календарь и новые задачи, требующие полной вовлеченности.
В понедельник Карпин заявил о решении покинуть пост главного тренера "Динамо", который он занимал с июня 2025 года.
"Уверен, что его полный фокус на национальной сборной - правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности", - цитирует Митрофанова официальный Telegram-канал РФС.
12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее - проиграла команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи. Всего в 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, одержав в них шесть побед при трех ничьих и одном поражении.
