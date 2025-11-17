Рейтинг@Mail.ru
"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо" - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:51 17.11.2025 (обновлено: 19:55 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/futbol-2055562105.html
"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо"
"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо" - РИА Новости, 17.11.2025
"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо"
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал правильным решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:51:00+03:00
2025-11-17T19:55:00+03:00
максим митрофанов
валерий карпин
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
футбол
сборная россии по футболу
чили
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055209961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6282d75fad1f978a0a057765c90f994.jpg
/20251117/karpin-2055556343.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055209961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4570ada7d7fdb3cf2bc23add57d7cdf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим митрофанов, валерий карпин, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа), сборная россии по футболу, чили, динамо москва, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Максим Митрофанов, Валерий Карпин, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Футбол, Сборная России по футболу, Чили, Динамо Москва, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо"

Митрофанов об уходе Карпина: правильное решение, у сборной новые задачи

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал правильным решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского "Динамо" и сосредоточиться на работе в сборной России, поскольку национальную команду ждут новый календарь и новые задачи, требующие полной вовлеченности.
В понедельник Карпин заявил о решении покинуть пост главного тренера "Динамо", который он занимал с июня 2025 года.
"Уверен, что его полный фокус на национальной сборной - правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности", - цитирует Митрофанова официальный Telegram-канал РФС.
12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее - проиграла команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи. Всего в 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, одержав в них шесть побед при трех ничьих и одном поражении.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Карпин ушел из "Динамо"
17 ноября, 19:19
 
ФутболМаксим МитрофановВалерий КарпинРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Сборная России по футболуЧилиДинамо МоскваТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала