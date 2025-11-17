Рейтинг@Mail.ru
Тираж автобиографии Акинфеева увеличили из-за рекордных продаж - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Футбол
 
19:07 17.11.2025
Тираж автобиографии Акинфеева увеличили из-за рекордных продаж
Тираж автобиографии Акинфеева увеличили из-за рекордных продаж - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Тираж автобиографии Акинфеева увеличили из-за рекордных продаж
Тираж автобиографии футболиста Игоря Акинфеева увеличили до 37 тысяч экземпляров из-за высокого спроса на книгу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025
игорь акинфеев, спорт
Футбол, Игорь Акинфеев, Спорт
Тираж автобиографии Акинфеева увеличили из-за рекордных продаж

Тираж автобиографии Акинфеева увеличили до 37 тысяч экземпляров из-за спроса

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тираж автобиографии футболиста Игоря Акинфеева увеличили до 37 тысяч экземпляров из-за высокого спроса на книгу, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Книга "Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола" вышла 6 ноября и уже стала настоящим феноменом на рынке спортивной литературы. Первоначальный тираж составлял 10 тысяч экземпляров, однако уже на этапе предзаказа стало ясно, что его необходимо увеличить. Таким образом, итоговый тираж вырос до 37 тысяч экземпляров", - говорится в сообщении.
Стандартный тираж книги спортивной тематики в издательстве "Бомбора" обычно составляет около 3 тысяч экземпляров, напомнили в пресс-службе. В последний раз подобный интерес к изданию спортивной тематики наблюдался в 2016 году после выхода книги Дэна Бланка "IQ в футболе. Как играют умные футболисты", тираж которой к настоящему моменту составил 49 тысяч экземпляров.
В сети книжных магазинов "Читай-город" РИА Новости сообщили, что за первую неделю было продано порядка 2 тысяч экземпляров автобиографии Акинфеева.
"Этот показатель является нечастым для книжного рынка, особенно в нише спортивных биографий. Для сравнения, начальный тираж подобных книг, как правило, не превышает 3000 экземпляров, а продажи одной из самых успешных биографий Криштиану Роналду достигли аналогичной отметки в 2 тысячи экземпляров за целый год", - отметили в "Читай-городе".
