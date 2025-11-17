Рейтинг@Mail.ru
Сборная ДР Конго пробилась в стыковые матчи отбора на ЧМ
Футбол
 
01:23 17.11.2025
Сборная ДР Конго пробилась в стыковые матчи отбора на ЧМ
Сборная ДР Конго пробилась в стыковые матчи отбора на ЧМ
Сборная ДР Конго обыграла команду Нигерии в матче второго раунда африканской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и завоевала путевку в межконтинентальные стыковые матчи.
Сборная ДР Конго пробилась в стыковые матчи отбора на ЧМ

Сборная ДР Конго пробилась в межконтинентальные стыковые матчи отбора на ЧМ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сборная ДР Конго обыграла команду Нигерии в матче второго раунда африканской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и завоевала путевку в межконтинентальные стыковые матчи.
Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась в марокканском Рабате, завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Нигерии отличился Франк Ониека (3-я минута), за конголезцев мяч забил Мешак Элиа (32). В серии пенальти точнее оказалась сборная ДР Конго – 4:3.
КАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия
16 ноября 2025 • начало в 22:00
Закончен (П)
Нигерия
1 : 23:4
ДР Конго
03‎’‎ • Фрэнк Онека
121‎’‎ • Akor Adams (П)
121‎’‎ • Сопуручукву Оньемаечи (П)
121‎’‎ • Чидера Эджуке (П)
32‎’‎ • Мешак Элиа
121‎’‎ • Ной Садики (П)
121‎’‎ • Fiston Mayele (П)
121‎’‎ • Михел Анже Баликвиша (П)
121‎’‎ • Шансель М'Бемба (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед серией пенальти тренерский штаб сборной Конго произвел замену вратаря, выпустив Тимоти Фаюлу из армянского клуба "Ноа". Фаюлу отразил два 11-метровых удара.
Перед исполнением пенальти со стороны форварда нигерийцев Чидера Эджуке в его сторону с трибун прилетела бутылка, которая приземлилась недалеко от 11-метровой отметки. Нападающий смог реализовать удар.
Сборная Нигерии во второй раз подряд не выступит в финальной части чемпионата мира.
В межконтинентальных стыковых матчах, которые пройдут в Мексике в марте 2026 года, шесть национальных команд разыграют две путевки. Помимо нигерийцев, право побороться за путевки ранее завоевали сборные Боливии (из южноамериканской зоны) и Новой Каледонии (из океанической зоны). К ним присоединятся две команды из североамериканской зоны и одна - из азиатской.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ
17 ноября, 00:44
 
ФутболСпортНигерияРабатРеспублика КонгоЧидера ЭджукеДР КонгоЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
