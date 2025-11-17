Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ

Встреча группы I прошла в Милане и завершилась со счетом 4:1 в пользу норвежцев. Итальянцы вели в счете после первого тайма, мяч забил Франческо Пио Эспозито (11-я минута). Во втором тайме победу норвежцам принесли Антонио Нуса (63), Эрлинг Холанд (78, 79) и Йёрген Ларсен (90+3).
Сборная Норвегии сыграет на чемпионате мира в четвертый раз в своей истории. Прежде норвежцы выступали на мировых первенствах 1938, 1994 и 1998 годов. Сборная Италии, которая пропустила два последних чемпионата мира, сыграет в стыковых матчах.
В параллельной встрече сборная Израиля дома обыграла команду Молдавии со счетом 4:1.
Сборная Норвегии (24 очка) заняла первое место в группе I, выиграв все 8 матчей. Далее расположились команды Италии (18), Израиля (12), Эстонии (4) и Молдавии (1).
