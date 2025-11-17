Рейтинг@Mail.ru
Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:44 17.11.2025 (обновлено: 00:45 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/futbol-2055352843.html
Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ
Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ
Сборная Италии дома уступила команде Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T00:44:00+03:00
2025-11-17T00:45:00+03:00
футбол
спорт
эрлинг холанд
чемпионат мира по футболу 2026
сборная италии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909557228_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_837c1e24ab8637dedf53d94980641aae.jpg
/20251116/futbol-2055343229.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909557228_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ff4dd0e6c2f6713660d61f5cdcc32134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эрлинг холанд, чемпионат мира по футболу 2026, сборная италии по футболу
Футбол, Спорт, Эрлинг Холанд, Чемпионат мира по футболу 2026, Сборная Италии по футболу
Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ

Сборная Норвегии благодаря дублю Холанда обыграла итальянцев и вышла на ЧМ-2026

© Фото : Пресс-служба УЕФАНападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сборная Италии дома уступила команде Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
16 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Италия
1 : 4
Норвегия
11‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
(Федерико Димарко)
63‎’‎ • Антонио Нуса
(Александер Серлот)
78‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Оскар Бобб)
79‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Мортен Торсбю)
90‎’‎ • Йорген-Странд Ларсен
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча группы I прошла в Милане и завершилась со счетом 4:1 в пользу норвежцев. Итальянцы вели в счете после первого тайма, мяч забил Франческо Пио Эспозито (11-я минута). Во втором тайме победу норвежцам принесли Антонио Нуса (63), Эрлинг Холанд (78, 79) и Йёрген Ларсен (90+3).
Сборная Норвегии сыграет на чемпионате мира в четвертый раз в своей истории. Прежде норвежцы выступали на мировых первенствах 1938, 1994 и 1998 годов. Сборная Италии, которая пропустила два последних чемпионата мира, сыграет в стыковых матчах.
В параллельной встрече сборная Израиля дома обыграла команду Молдавии со счетом 4:1.
Сборная Норвегии (24 очка) заняла первое место в группе I, выиграв все 8 матчей. Далее расположились команды Италии (18), Израиля (12), Эстонии (4) и Молдавии (1).
Харри Кейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Дубль Кейна принес сборной Англии победу над албанцами в квалификации ЧМ
16 ноября, 22:11
 
ФутболСпортЭрлинг ХоландЧемпионат мира по футболу 2026Сборная Италии по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала