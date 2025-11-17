Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на ЧМ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сборная Италии дома уступила команде Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Норвегии сыграет на чемпионате мира в четвертый раз в своей истории. Прежде норвежцы выступали на мировых первенствах 1938, 1994 и 1998 годов. Сборная Италии, которая пропустила два последних чемпионата мира, сыграет в стыковых матчах.