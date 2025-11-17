Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что за трансляцией жеребьевки ЧМ-2026 по футболу 5 декабря будет следить миллиард человек.
"У нас состоится жеребьёвка 5 декабря здесь, в Кеннеди-центре в Вашингтоне, округ Колумбия. За жеребьёвкой будут следить один миллиард человек, чтобы узнать, кто с кем и где будет играть", - сказал Инфантино во время мероприятия с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Трамп допускал, что может пригласить на чемпионат в США российского коллегу Владимира Путина, в Кремле РИА Новости сказали, что такая поездка возможна.
Ранее президент США заявил, что билеты на мундиаль продаются рекордными темпами. При этом Трамп высказывал сомнения в готовности некоторых городов проводить матчи. Он обещал, что чемпионат будет безопасным, а лишиться права принимать его могут, например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.
Футбол в США называют соккером, большой популярностью он не пользуется, в отличие от национальной версии, в которую в основном играют руками, а также баскетбола и бейсбола. При этом в Штатах играет один из самых известных в мире спортсменов, чемпион мира аргентинец Лионель Месси, который выступает за клуб в Майами. Даже масштабы предстоящего чемпионата Трамп измерял событиями в американском футболе, обещая "Супербоул" — финал национальной лиги и самое популярное спортивное событие в Штатах — каждый день в течение месяца.
