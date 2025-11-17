Рейтинг@Mail.ru
Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026
23:14 17.11.2025 (обновлено: 23:50 17.11.2025)
Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026
Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026 - РИА Новости, 17.11.2025
Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что за трансляцией жеребьевки ЧМ-2026 по футболу 5 декабря будет следить миллиард... РИА Новости, 17.11.2025
сша, дональд трамп, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), спорт
Футбол, США, Дональд Трамп, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Спорт
Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026

Инфантино: миллиард человек будут смотреть жеребьевку финального турнира ЧМ-2026

Жеребьевка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что за трансляцией жеребьевки ЧМ-2026 по футболу 5 декабря будет следить миллиард человек.
"У нас состоится жеребьёвка 5 декабря здесь, в Кеннеди-центре в Вашингтоне, округ Колумбия. За жеребьёвкой будут следить один миллиард человек, чтобы узнать, кто с кем и где будет играть", - сказал Инфантино во время мероприятия с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
ЧМ-2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля.
Рубио: билет на ЧМ-2026 не гарантирует визу США
17 ноября, 23:09
Трамп допускал, что может пригласить на чемпионат в США российского коллегу Владимира Путина, в Кремле РИА Новости сказали, что такая поездка возможна.
Ранее президент США заявил, что билеты на мундиаль продаются рекордными темпами. При этом Трамп высказывал сомнения в готовности некоторых городов проводить матчи. Он обещал, что чемпионат будет безопасным, а лишиться права принимать его могут, например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.
Футбол в США называют соккером, большой популярностью он не пользуется, в отличие от национальной версии, в которую в основном играют руками, а также баскетбола и бейсбола. При этом в Штатах играет один из самых известных в мире спортсменов, чемпион мира аргентинец Лионель Месси, который выступает за клуб в Майами. Даже масштабы предстоящего чемпионата Трамп измерял событиями в американском футболе, обещая "Супербоул" — финал национальной лиги и самое популярное спортивное событие в Штатах — каждый день в течение месяца.
Трамп поручил сделать ЧМ-2026 "беспрецедентно успешным"
17 ноября, 22:55
 
