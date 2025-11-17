Рейтинг@Mail.ru
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:17 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/fetisov-2055410856.html
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова
Причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" во многом станут понятны после того, как РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T11:17:00+03:00
2025-11-17T11:17:00+03:00
хоккей
спорт
алексей кудашов
вячеслав фетисов
роман ротенберг
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863831036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ee7fabf56dfcfca7a28ba618781a35a.jpg
/20251115/dinamo-2055184977.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863831036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed8b4858c6d2ff003fefe82af17c10d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей кудашов, вячеслав фетисов, роман ротенберг, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Кудашов, Вячеслав Фетисов, Роман Ротенберг, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова

Фетисов: мотивы отставки Кудашова станут ясны после прихода нового тренера

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОлимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" во многом станут понятны после того, как будет известен его преемник, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В воскресенье "Спорт-Экспресс" сообщил об уходе Кудашова с должности главного тренера "Динамо". В регулярном чемпионате КХЛ команда одержала 16 побед и потерпела 10 поражений. "Бело-голубые" с 33 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции.
"Смена главного тренера команды - это всегда неожиданность. Надо понимать мотивы руководства "Динамо", ведь Алексей Кудашов является опытным тренером. Понять, что происходит в клубе, можно будет после того, как будет назначен новый главный тренер. Не хочу гадать, может ли им стать (член совета директоров клуба, ранее возглавлявший СКА) Роман Ротенберг", - сказал Фетисов.
"Но я думаю, что Кудашов без работы не останется", - добавил собеседник агентства.
Кудашову 54 года. Он был назначен на пост главного тренера "Динамо" в апреле 2021 года. Под его руководством "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.
Хоккеисты Динамо - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Московское "Динамо" обыграло "Сибирь" в матче КХЛ
15 ноября, 15:58
 
ХоккейСпортАлексей КудашовВячеслав ФетисовРоман РотенбергСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала