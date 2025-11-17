https://ria.ru/20251117/fetisov-2055410856.html
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова
Причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" во многом станут понятны после того, как РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T11:17:00+03:00
2025-11-17T11:17:00+03:00
2025-11-17T11:17:00+03:00
хоккей
спорт
алексей кудашов
вячеслав фетисов
роман ротенберг
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863831036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ee7fabf56dfcfca7a28ba618781a35a.jpg
/20251115/dinamo-2055184977.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863831036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed8b4858c6d2ff003fefe82af17c10d3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей кудашов, вячеслав фетисов, роман ротенберг, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Кудашов, Вячеслав Фетисов, Роман Ротенберг, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова
Фетисов: мотивы отставки Кудашова станут ясны после прихода нового тренера
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" во многом станут понятны после того, как будет известен его преемник, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В воскресенье "Спорт-Экспресс" сообщил об уходе Кудашова
с должности главного тренера "Динамо". В регулярном чемпионате КХЛ
команда одержала 16 побед и потерпела 10 поражений. "Бело-голубые" с 33 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции.
"Смена главного тренера команды - это всегда неожиданность. Надо понимать мотивы руководства "Динамо", ведь Алексей Кудашов является опытным тренером. Понять, что происходит в клубе, можно будет после того, как будет назначен новый главный тренер. Не хочу гадать, может ли им стать (член совета директоров клуба, ранее возглавлявший СКА
) Роман Ротенберг
", - сказал Фетисов
.
"Но я думаю, что Кудашов без работы не останется", - добавил собеседник агентства.
Кудашову 54 года. Он был назначен на пост главного тренера "Динамо" в апреле 2021 года. Под его руководством "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.