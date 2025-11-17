Фетисов заявил, что не понимает мотивов отставки Кудашова

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" во многом станут понятны после того, как будет известен его преемник, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Кудашову 54 года. Он был назначен на пост главного тренера "Динамо" в апреле 2021 года. Под его руководством "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.