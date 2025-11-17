Мбаппе потребовал от "ПСЖ" компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ

В мае Мбаппе подал жалобу на "ПСЖ" по поводу морального притеснения и попытки вымогательства. В своем иске футболист пожаловался, в частности, на то, что его отстранили от игры летом 2023 года в ответ на нежелание продлевать контракт с клубом. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета "ПСЖ" на сумму 55 млн евро, однако в мае парижский суд отменил арест.