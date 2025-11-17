Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе потребовал от "ПСЖ" компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:11 17.11.2025
Мбаппе потребовал от "ПСЖ" компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ
Мбаппе потребовал от "ПСЖ" компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
Мбаппе потребовал от "ПСЖ" компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба "Пари Сен-Жермен" 240 миллионов евро в качестве... РИА Новости, 17.11.2025
спорт, килиан мбаппе, реал мадрид, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Мбаппе потребовал от "ПСЖ" компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ

Le Parisien: Мбаппе потребовал от "ПСЖ" компенсацию в 240 млн евро

© Соцсети ФК "Реал"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Соцсети ФК "Реал"
Килиан Мбаппе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба "Пари Сен-Жермен" 240 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб, сообщает Le Parisien.
В понедельник в Париже проходит слушание по трудовому спору между Мбаппе и "ПСЖ". Отмечается, что француз обвинил бывший клуб в отказе переквалифицировать его контракт из срочного в постоянный, а также в отсутствии выплаты в размере 55 миллионов евро заработной платы и бонусов.
"ПСЖ" подал ответный иск, в котором требует от Мбаппе компенсацию в размере 180 миллионов евро за невыполненное обещание не переходить в другой клуб бесплатно. По данным источника, нападающий отклонил предложение от "Аль-Хиляля" на сумму 300 миллионов евро перед трансфером в "Реал".
В мае Мбаппе подал жалобу на "ПСЖ" по поводу морального притеснения и попытки вымогательства. В своем иске футболист пожаловался, в частности, на то, что его отстранили от игры летом 2023 года в ответ на нежелание продлевать контракт с клубом. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета "ПСЖ" на сумму 55 млн евро, однако в мае парижский суд отменил арест.
После завершения сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с "ПСЖ" и перешел в мадридский "Реал" на правах свободного агента. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за "ПСЖ" и является рекордсменом команды по этому показателю.
