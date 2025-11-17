https://ria.ru/20251117/esipenko-2055516024.html
Есипенко сыграл вничью с американцем в четвертьфинале Кубка мира
Есипенко сыграл вничью с американцем в четвертьфинале Кубка мира - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Есипенко сыграл вничью с американцем в четвертьфинале Кубка мира
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом в первой партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Есипенко сыграл вничью с американцем в четвертьфинале Кубка мира
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом в первой партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 38-м ходу. Вторая партия матча намечена на вторник. В случае равенства очков соперникам на следующий день предстоит выявить сильнейшего на тай-брейке.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.