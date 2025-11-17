Рейтинг@Mail.ru
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:00 17.11.2025 (обновлено: 21:37 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/dinamo-2055563363.html
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял решение покинуть московское "Динамо". Череда громких тренерских уходов продолжается: сначала... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T20:00:00+03:00
2025-11-17T21:37:00+03:00
футбол
авторы риа новости спорт
спорт
материалы риа спорт
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
валерий карпин
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021457908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_908f46dc147efac9a718a2b13bcb16d2.jpg
/20251112/rossiya-peru-2054603816.html
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
/20251101/lokomotiv-2052415281.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021457908_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed370c993cf01a1180d965521deb037c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
авторы риа новости спорт, спорт, материалы риа спорт, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), валерий карпин, сборная россии по футболу, михаил галактионов, андрей талалаев
Футбол, Авторы РИА Новости Спорт, Спорт, Материалы РИА Спорт, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Валерий Карпин, Сборная России по футболу, Михаил Галактионов, Андрей Талалаев
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной

Валерий Карпин объявил об уходе из московского "Динамо"

Валерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял решение покинуть московское "Динамо". Череда громких тренерских уходов продолжается: сначала "Спартак" указал на дверь Деяну Станковичу, а теперь уже "бело-голубым" приходится искать нового наставника.
Вот как сам Валерий Георгиевич, поблагодаривший московский клуб и пожелавший ему удачи, объяснил свой непростой выбор:
«
"Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в "Динамо". Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд".
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
12 ноября, 22:12
Что поражает: изначально было понятно, что совмещение плохо скажется на тренере. Не могло не сказаться! Отличный пример — Леонид Слуцкий одновременно возглавлял ЦСКА и сборную России в сезоне-2015/16. С ЦСКА тогда все получилось, армейцы стали чемпионами, а вот национальная команда хоть и пробилась на чемпионат Европы, но на французском Евро-2016 поразила, набрав всего одно очко в трех матчах в группе с Англией, Словакией, Уэльсом.
В "Динамо" же почему-то решили, что отсутствие России в отборе к чемпионату мира из-за международного бана поможет Карпину отвлечься от национальной команды и побороться за золото Российской премьер-лиги (РПЛ) с "бело-голубыми".
Что же из этого вышло? "Динамо" стало одним из главных разочарований первой половины сезона. Как писал Telegram-канал Opta Sports, "бело-голубые" с Валерием Карпиным выдали худший старт в РПЛ за последние 19 лет. Всего 17 очков в 15 матчах! Такого не было с 2006 года, когда динамовцами руководил Юрий Семин, покинувший клуб сразу после первого круга. Расстраивал и показатель пропущенных голов: за последние 24 года команда ни разу не пропускала 23 раза после первых 15 матчей в чемпионате страны.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВалерий Карпин, Хуан Касерес и Данил Глебов
Валерий Карпин, Хуан Касерес и Данил Глебов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин, Хуан Касерес и Данил Глебов
Казалось, что сам тренер понял, насколько во вред идет совмещение клубу и еще в конце лета заговорил о возможной отставке:
«

"Надо дальше работать, что тут еще сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется. Видимо, они не слышат, раз не выполняют. Либо тренера поменять надо. Готов ли оставить команду прямо сейчас, если будет принято такое решение? А чего нет, первый раз, что ли?"

Но в "Динамо" продолжали верить в Валерия Георгиевича. Да и сам тренер не уходил, пока не наступили ноябрьские товарищеские матчи с южноамериканскими сборными. Сначала наша команда провела блеклый матч в Санкт-Петербурге против Перу (1:1), упустив победу из-за ошибки основного вратаря Матвея Сафонова. А затем в субботу футболисты Карпина в Сочи проиграли чилийцам. В матче, полном грубости со стороны гостей, в ворота Станислава Агкацева влетели два безответных мяча. Для нашей сборной это было первое поражение с ноября 2021 года, когда россияне уступили в отборе на катарский ЧМ-2022 хорватам (0:1).
Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге ФИФА, составляла 22 встречи.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
И вот тут Карпин окончательно понял: не только "Динамо" рушится, но и начинает штормить команду №1. Потому и выглядит сегодняшнее решение логичным и правильным. Пускай и запоздавшим.
  • В воскресенье, 23 ноября, в первом матче без Валерия Георгиевича москвичи примут махачкалинское "Динамо" в рамках 16-го тура чемпионата России. И.о. главного тренера, как и в конце прошлого сезона, назначили Ролана Гусева.

* * *

Как писал на прошлой неделе журналист Иван Карпов, "Динамо" рассматривает на замену Карпину главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова. Действующий контракт "красно-зеленых" и отечественного специалиста рассчитан до завершения сезона, а неустойка за расторжение составляет 20 миллионов рублей. Правда, неизвестно, как отнесется к тренерским переменам новое руководство "Локо", у которого генеральным директором стал Борис Ротенберг - младший.
Также уверены, что в список потенциальных кандидатов попадет Андрей Талалаев, который проводит великолепный сезон с вернувшейся в высший дивизион калининградской "Балтикой".
Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Данил Пруцев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
1 ноября, 22:30
 
ФутболАвторы РИА Новости СпортСпортМатериалы РИА СпортДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Валерий КарпинСборная России по футболуМихаил ГалактионовАндрей Талалаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала