Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял решение покинуть московское "Динамо". Череда громких тренерских уходов продолжается: сначала "Спартак" указал на дверь Деяну Станковичу, а теперь уже "бело-голубым" приходится искать нового наставника.

Вот как сам Валерий Георгиевич, поблагодаривший московский клуб и пожелавший ему удачи, объяснил свой непростой выбор:

« "Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в "Динамо". Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд".

Что поражает: изначально было понятно, что совмещение плохо скажется на тренере. Не могло не сказаться! Отличный пример — Леонид Слуцкий одновременно возглавлял ЦСКА и сборную России в сезоне-2015/16. С ЦСКА тогда все получилось, армейцы стали чемпионами, а вот национальная команда хоть и пробилась на чемпионат Европы, но на французском Евро-2016 поразила, набрав всего одно очко в трех матчах в группе с Англией, Словакией, Уэльсом.

В "Динамо" же почему-то решили, что отсутствие России в отборе к чемпионату мира из-за международного бана поможет Карпину отвлечься от национальной команды и побороться за золото Российской премьер-лиги (РПЛ) с "бело-голубыми".

Что же из этого вышло? "Динамо" стало одним из главных разочарований первой половины сезона. Как писал Telegram-канал Opta Sports, "бело-голубые" с Валерием Карпиным выдали худший старт в РПЛ за последние 19 лет. Всего 17 очков в 15 матчах! Такого не было с 2006 года, когда динамовцами руководил Юрий Семин, покинувший клуб сразу после первого круга. Расстраивал и показатель пропущенных голов: за последние 24 года команда ни разу не пропускала 23 раза после первых 15 матчей в чемпионате страны .

Казалось, что сам тренер понял, насколько во вред идет совмещение клубу и еще в конце лета заговорил о возможной отставке:

« "Надо дальше работать, что тут еще сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется. Видимо, они не слышат, раз не выполняют. Либо тренера поменять надо. Готов ли оставить команду прямо сейчас, если будет принято такое решение? А чего нет, первый раз, что ли?"

Но в "Динамо" продолжали верить в Валерия Георгиевича. Да и сам тренер не уходил, пока не наступили ноябрьские товарищеские матчи с южноамериканскими сборными. Сначала наша команда провела блеклый матч в Санкт-Петербурге против Перу (1:1), упустив победу из-за ошибки основного вратаря Матвея Сафонова. А затем в субботу футболисты Карпина в Сочи проиграли чилийцам. В матче, полном грубости со стороны гостей, в ворота Станислава Агкацева влетели два безответных мяча. Для нашей сборной это было первое поражение с ноября 2021 года, когда россияне уступили в отборе на катарский ЧМ-2022 хорватам (0:1).

Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге ФИФА, составляла 22 встречи.

И вот тут Карпин окончательно понял: не только "Динамо" рушится, но и начинает штормить команду №1. Потому и выглядит сегодняшнее решение логичным и правильным. Пускай и запоздавшим.

В воскресенье, 23 ноября, в первом матче без Валерия Георгиевича москвичи примут махачкалинское "Динамо" в рамках 16-го тура чемпионата России. И.о. главного тренера, как и в конце прошлого сезона, назначили Ролана Гусева.

* * *

Как писал на прошлой неделе журналист Иван Карпов, "Динамо" рассматривает на замену Карпину главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова. Действующий контракт "красно-зеленых" и отечественного специалиста рассчитан до завершения сезона, а неустойка за расторжение составляет 20 миллионов рублей. Правда, неизвестно, как отнесется к тренерским переменам новое руководство "Локо", у которого генеральным директором стал Борис Ротенберг - младший.