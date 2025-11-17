Офицер ракетных войск стал чемпионом мира по гиревому спорту

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Начальник курса филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого майор Дмитрий Турищев стал чемпионом мира по гиревому спорту в упражнении "толчок", сообщили в Минобороны РФ.

"Честь России … в числе других силовиков, защищал начальник курса филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого майор Дмитрий Турищев… Серпуховский спортсмен выступал в упражнении "толчок" в весовой категории до 95 килограммов. За десять зачётных минут он смог выполнить 152 подъёма двух 32-килограммовых гирь, на 11 повторений обогнав своего соотечественника Владимира Гурова, занявшего второе место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турищев уже становился победителем чемпионата мира, в 2023 году, а в 2025 году победил на IV Военно-спортивных играх СНГ, чемпионате Вооружённых Сил по гиревому многоборью и Кубке России по гиревому спорту.