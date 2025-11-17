Рейтинг@Mail.ru
Офицер ракетных войск стал чемпионом мира по гиревому спорту - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
19:59 17.11.2025
Офицер ракетных войск стал чемпионом мира по гиревому спорту
Офицер ракетных войск стал чемпионом мира по гиревому спорту
Офицер ракетных войск стал чемпионом мира по гиревому спорту
Начальник курса филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого майор Дмитрий Турищев стал чемпионом мира по... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025
Офицер ракетных войск стал чемпионом мира по гиревому спорту

Офицер ракетных войск стратегического назначения Турищев стал чемпионом мира

© Pixabay / Alexandra_Koch Гиря
Гиря - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Pixabay / Alexandra_Koch
Гиря. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Начальник курса филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого майор Дмитрий Турищев стал чемпионом мира по гиревому спорту в упражнении "толчок", сообщили в Минобороны РФ.
"Честь России… в числе других силовиков, защищал начальник курса филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого майор Дмитрий Турищев… Серпуховский спортсмен выступал в упражнении "толчок" в весовой категории до 95 килограммов. За десять зачётных минут он смог выполнить 152 подъёма двух 32-килограммовых гирь, на 11 повторений обогнав своего соотечественника Владимира Гурова, занявшего второе место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Турищев уже становился победителем чемпионата мира, в 2023 году, а в 2025 году победил на IV Военно-спортивных играх СНГ, чемпионате Вооружённых Сил по гиревому многоборью и Кубке России по гиревому спорту.
Чемпионат мира по гиревому спорту проходил с 14 по 16 ноября в китайском городе Хайнин. В нём выступили около 400 участников из 20 стран. Турнир собрал спортсменов из разных возрастных и весовых категорий, включая юниоров, взрослых и ветеранов.
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО
13 ноября, 14:44
 
