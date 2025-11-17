Рейтинг@Mail.ru
Блогер Пол проведет бой против Энтони Джошуа
Единоборства
 
16:53 17.11.2025 (обновлено: 21:08 18.11.2025)
Блогер Пол проведет бой против Энтони Джошуа
Блогер Пол проведет бой против Энтони Джошуа
Американский блогер Джейк Пол объявил в соцсетях о том, что проведет бой против бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
спорт, бокс, джейк пол, энтони джошуа, джервонта дэвис
Единоборства, Спорт, Бокс, Джейк Пол, Энтони Джошуа, Джервонта Дэвис
Блогер Пол проведет бой против Энтони Джошуа

Блогер Джейк Пол проведет бой против экс-чемпиона мира Джошуа в декабре

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол объявил в соцсетях о том, что проведет бой против бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа.
Поединок пройдет 19 декабря в Майами (штат Флорида).
«
"Да, это реально. Джейк Пол и Энтони Джошуа сойдутся лицом к лицу в профессиональном поединке в тяжелом весе", - написал Пол на своей странице в соцсети X.
Изначально Пол должен был встретиться в ноябре против чемпиона мира Джервонты Дэвиса, однако 31-летний боксер отказался от поединка.
Полу 28 лет, на его счету 12 побед и одно поражение. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. Единственное поражение он потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.
На счету 36-летнего Джошуа 28 побед при четырех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерский организации (IBO).
Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине
14 ноября, 14:45
ЕдиноборстваСпортБоксДжейк ПолЭнтони ДжошуаДжервонта Дэвис
 
