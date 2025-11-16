Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 123:112 (29:31, 26:29, 32:26, 36:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 передач. У "Миннесоты" по 26 очков набрали Джулиус Рэндл и Энтони Эдвардс.
"Денвер" (10 побед, 2 поражения) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Миннесота" (8 побед, 5 поражений) располагается на седьмой строчке.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Мемфис Гриззлис" - 108:100 (28:32, 26:29, 22:23, 32:16);
"Индиана Пэйсерс" - "Торонто Рэпторс" - 111:129 (29:32, 24:30, 32:29, 26:28);
"Шарлотт Хорнетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22);
"Милуоки Бакс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 95:119 (18:30, 16:35, 38:27, 23:27).
