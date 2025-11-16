Рейтинг@Mail.ru
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:12 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/yokich-2055260954.html
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Миннесоту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Миннесоту" в матче НБА
"Денвер Наггетс" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
баскетбол
спорт
никола йокич
джулиус рэндл
денвер наггетс
кливленд кавальерс
индиана пэйсерс
Баскетбол
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Джулиус Рэндл, Денвер Наггетс, Кливленд Кавальерс, Индиана Пэйсерс
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

"Денвер" победил "Миннесоту" в матче НБА благодаря очередному трипл-даблу Йокича

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 123:112 (29:31, 26:29, 32:26, 36:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 передач. У "Миннесоты" по 26 очков набрали Джулиус Рэндл и Энтони Эдвардс.
НБА
16 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
112 : 123
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Денвер" (10 побед, 2 поражения) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Миннесота" (8 побед, 5 поражений) располагается на седьмой строчке.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Мемфис Гриззлис" - 108:100 (28:32, 26:29, 22:23, 32:16);
"Индиана Пэйсерс" - "Торонто Рэпторс" - 111:129 (29:32, 24:30, 32:29, 26:28);
"Шарлотт Хорнетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22);
"Милуоки Бакс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 95:119 (18:30, 16:35, 38:27, 23:27).
15 ноября, 12:01
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
