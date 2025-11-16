Кондратюк удивился своей победе на Гран-при России

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Марк Кондратюк рассказал журналистам, что победа на четвертом этапе Гран-при России стала для него неожиданной.

"Программа Юли - одна из любимых в женском одиночном. Могу посмотреть, когда мне хочется насладиться фигурным катанием как искусством. Ее выступление было невероятно тонким и тяжелым в плане эмоций", - заключил спортсмен.