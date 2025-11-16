Кондратюк удивился своей победе на Гран-при России

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Марк Кондратюк рассказал журналистам, что победа на четвертом этапе Гран-при России стала для него неожиданной.
Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России, который проходит в Москве. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 278,65 балла (96,42+182,23). Серебро завоевал Евгений Семененко (274,91; 96,75+178,16), бронзу - Петр Гуменник (265,76; 90,22+175,54), который в сентябре отобрался на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Ощущения скорее положительные. Показалось, что в плане эмоций это был хороший прокат, в плане элементов - почти. Прокат был чище, чем в Магнитогорске. Сегодня поймал себя на ощущении, что еду живенько. Значит, программа накатывается, надеюсь, дальше будет легче и лучше. Сегодняшняя победа абсолютно неожиданная. Когда откатал, увидел, что по сумме (программ) точно с серебром, уже был доволен. Женя хорошо катался, думал, что он выиграет. Удивился, когда увидел, что он стал вторым. Может быть, нашли какие-то нюансы", - сказал Кондратюк.
Он также назвал программу олимпийской чемпионки Сочи в командном турнире Юлии Липницкой под музыку из кинофильма "Список Шиндлера" одной из любимых.
"Программа Юли - одна из любимых в женском одиночном. Могу посмотреть, когда мне хочется насладиться фигурным катанием как искусством. Ее выступление было невероятно тонким и тяжелым в плане эмоций", - заключил спортсмен.