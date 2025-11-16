Стало известно, сколько зрителей посетили матчи сборной России в этом году

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеские матчи сборной России по футболу в 2025 году суммарно посетили 284 202 зрителя, среди которых было более 6500 болельщиков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили РИА Новости в Российском футбольном союзе (РФС).
Сборная России в 2025 году провела 10 товарищеских матчей, восемь из которых были домашними. Также национальная команда по разу сыграла в Минске и Дохе. Последний в году матч подопечные главного тренера Валерия Карпина провели 15 ноября в Сочи, уступив команде Чили (0:2). Это поражение стало первым для россиян с ноября 2021 года. Игру посетили свыше 500 болельщиков с инвалидностью и ОВЗ.
Самым посещаемым матчем сборной России стала июньская игра против команды Нигерии (45 638 зрителей), прошедшая в "Лужниках". По количеству зрителей с инвалидностью и ОВЗ самой посещаемой была ноябрьская игра против сборной Перу (1:1) в Санкт-Петербурге - около 1300 человек (в общей сложности матч посетили 45 536 болельщиков).
На всех матчах сборной, независимо от количества болельщиков с инвалидностью и ОВЗ, организованы специальные входные группы, пандусы или подъемники для маломобильных граждан. Для незрячих и слабовидящих болельщиков организован тифлокомментарий (детальное описание происходящего на поле), для болельщиков с проблемами слуха работает сурдопереводчик.
"Футбол – это уникальная игра, которая объединяет самых разных людей как на поле, так и на трибунах. И мы видим, что усилия РФС по обеспечению равного доступа на стадионы для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью работают. Это особенно заметно на матчах сборной – на них приходят как болельщики, регулярно посещающие матчи клубов, так и те, для кого поход на игру национальной команды стал первым знакомством с футболом. Надеюсь, что атмосфера и условия просмотра матча понравятся им и они присоединятся к многомиллионной команде тех, кто любит футбол и наслаждается игрой на стадионе", - заявил РИА Новости директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.