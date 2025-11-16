Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи сборной России в этом году
Футбол
 
09:05 16.11.2025 (обновлено: 09:38 16.11.2025)
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи сборной России в этом году
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи сборной России в этом году
спорт, россия, минск, доха, валерий карпин, алексей смертин, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Россия, Минск, Доха, Валерий Карпин, Алексей Смертин, Российский футбольный союз (РФС)
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи сборной России в этом году

Матчи сборной России по футболу в 2025 году посетили 284 202 зрителя

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеские матчи сборной России по футболу в 2025 году суммарно посетили 284 202 зрителя, среди которых было более 6500 болельщиков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили РИА Новости в Российском футбольном союзе (РФС).
Сборная России в 2025 году провела 10 товарищеских матчей, восемь из которых были домашними. Также национальная команда по разу сыграла в Минске и Дохе. Последний в году матч подопечные главного тренера Валерия Карпина провели 15 ноября в Сочи, уступив команде Чили (0:2). Это поражение стало первым для россиян с ноября 2021 года. Игру посетили свыше 500 болельщиков с инвалидностью и ОВЗ.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
12 ноября, 22:12
Самым посещаемым матчем сборной России стала июньская игра против команды Нигерии (45 638 зрителей), прошедшая в "Лужниках". По количеству зрителей с инвалидностью и ОВЗ самой посещаемой была ноябрьская игра против сборной Перу (1:1) в Санкт-Петербурге - около 1300 человек (в общей сложности матч посетили 45 536 болельщиков).
На всех матчах сборной, независимо от количества болельщиков с инвалидностью и ОВЗ, организованы специальные входные группы, пандусы или подъемники для маломобильных граждан. Для незрячих и слабовидящих болельщиков организован тифлокомментарий (детальное описание происходящего на поле), для болельщиков с проблемами слуха работает сурдопереводчик.
"Футбол – это уникальная игра, которая объединяет самых разных людей как на поле, так и на трибунах. И мы видим, что усилия РФС по обеспечению равного доступа на стадионы для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью работают. Это особенно заметно на матчах сборной – на них приходят как болельщики, регулярно посещающие матчи клубов, так и те, для кого поход на игру национальной команды стал первым знакомством с футболом. Надеюсь, что атмосфера и условия просмотра матча понравятся им и они присоединятся к многомиллионной команде тех, кто любит футбол и наслаждается игрой на стадионе", - заявил РИА Новости директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
 
Футбол Спорт Россия Минск Доха Валерий Карпин Алексей Смертин Российский футбольный союз (РФС)
 
