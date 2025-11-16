Стало известно, сколько зрителей посетили матчи сборной России в этом году

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеские матчи сборной России по футболу в 2025 году суммарно посетили 284 202 зрителя, среди которых было более 6500 болельщиков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили РИА Новости в Российском футбольном союзе (РФС).

На всех матчах сборной, независимо от количества болельщиков с инвалидностью и ОВЗ, организованы специальные входные группы, пандусы или подъемники для маломобильных граждан. Для незрячих и слабовидящих болельщиков организован тифлокомментарий (детальное описание происходящего на поле), для болельщиков с проблемами слуха работает сурдопереводчик.