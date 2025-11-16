Дубль Буше принес "Автомобилисту" победу над "Трактором" в матче КХЛ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Рид Буше (15-я, 30-я минуты), также шайбы забросили Юрий Паутов (14), Максим Денежкин (39) и Стефан Да Коста (48). У "Трактора" свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Артем Низамеев, который провел четвертую игру в лиге.
16 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
18:18 • Artemi Nizameyev
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
13:27 • Юрий Паутов
14:02 • Рид Буше
29:59 • Рид Буше
38:23 • Максим Денежкин
47:10 • Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
"Автомобилист" (33 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала серию поражений, которая насчитывала четыре матча. "Трактор" (31) располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Автомобилист" примет нижнекамский "Нефтехимик" 18 ноября. В тот же день "Трактор" на своем льду сыграет с магнитогорским "Металлургом".
