Хоккей
 
06:20 16.11.2025
"Бостон" одолел клуб Демидова, Задоров подрался на первых секундах матча
"Бостон" одолел клуб Демидова, Задоров подрался на первых секундах матча
Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Бостон" одолел клуб Демидова, Задоров подрался на первых секундах матча

"Бостон" обыграл "Монреаль" в НХЛ, Задоров подрался на первой минуте матча

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
2 : 3
Бостон
12:12 • Джейк Эванс
(Джош Андерсон)
38:44 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Джейден Страбл)
08:38 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
22:00 • Мейсон Лорей
(Марк Кастелич, Таннер Жанно)
36:51 • Виктор Арвидссон
(Павел Заха, Давид Пастрняк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе "Бостона" шайбы забросили российский нападающий Марат Хуснутдинов (9-я минута), Мэйсон Лорей (22) и Виктор Арвидссон (37). У "Монреаля" отличились Джейк Эванс (13) и Коул Кофилд (39).
Российский защитник "Бостона" Никита Задоров отметился голевой передачей, а также был наказан большим штрафом за драку на четвертой секунде матча вместе с американским защитником "Монреаля" Джейденом Страблом. Форвард "Канадиенс" Иван Демидов очков не набрал.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме обыграли "Каролину Харрикейнз" (4:3 ОТ), "Лос-Анджелес Кингз" с минимальным счетом одолел "Оттаву Сенаторз" (1:0), "Чикаго Блэкхокс" выиграл у "Торонто Мейпл Лифс" (3:2), а "Детройт Ред Уингз" в овертайме уступил "Баффало Сейбрз" (4:5 ОТ).
