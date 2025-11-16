"Бостон" одолел клуб Демидова, Задоров подрался на первых секундах матча

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе "Бостона" шайбы забросили российский нападающий Марат Хуснутдинов (9-я минута), Мэйсон Лорей (22) и Виктор Арвидссон (37). У "Монреаля" отличились Джейк Эванс (13) и Коул Кофилд (39).

Российский защитник "Бостона" Никита Задоров отметился голевой передачей, а также был наказан большим штрафом за драку на четвертой секунде матча вместе с американским защитником "Монреаля" Джейденом Страблом. Форвард "Канадиенс" Иван Демидов очков не набрал.