https://ria.ru/20251116/khokkey-2055246013.html
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T04:45:00+03:00
2025-11-16T04:45:00+03:00
2025-11-16T04:45:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
миннесота уайлд
анахайм дакс
кирилл капризов
яков тренин
данила юров
павел минтюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852306509_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_7b2f57c227b1091b8ab36f4336ac2d83.jpg
/20251116/khokkey-2055245468.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852306509_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4b32057120eea40c4aa96637cc4d6e44.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), миннесота уайлд, анахайм дакс, кирилл капризов, яков тренин, данила юров, павел минтюков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Миннесота Уайлд, Анахайм Дакс, Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров, Павел Минтюков
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей
"Миннесота" обыграла "Анахайм" в матче НХЛ, Капризов отметился передачей