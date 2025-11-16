Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:45 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/khokkey-2055246013.html
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T04:45:00+03:00
2025-11-16T04:45:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
миннесота уайлд
анахайм дакс
кирилл капризов
яков тренин
данила юров
павел минтюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852306509_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_7b2f57c227b1091b8ab36f4336ac2d83.jpg
/20251116/khokkey-2055245468.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852306509_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4b32057120eea40c4aa96637cc4d6e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), миннесота уайлд, анахайм дакс, кирилл капризов, яков тренин, данила юров, павел минтюков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Миннесота Уайлд, Анахайм Дакс, Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров, Павел Минтюков
"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей

"Миннесота" обыграла "Анахайм" в матче НХЛ, Капризов отметился передачей

© Фото : twitter.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : twitter.com/mnwild
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Миннесота
2 : 0
Анахайм
20:55 • Маркус Йоханссон
(Мэттью Болди, Райан Хартман)
59:05 • Мэттью Болди
(Якоб Миддлтон, Юэль Эрикссон Эк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (21-я минута) и Мэтт Болди (60).
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. В 19 матчах сезона-2025/26 НХЛ Капризов набрал 23 очка (10 голов и 13 передач). Форвард "Уайлд" Данила Юров нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил шесть силовых приемов. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков заблокировал один бросок.
"Миннесота" одержала третью победу в четырех последних матчах чемпионата НХЛ. "Анахайм" потерпел третье поражение подряд.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Овечкин едва не нанес травму сопернику, мощно впечатав того в борт
16 ноября, 04:22
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Миннесота УайлдАнахайм ДаксКирилл КапризовЯков ТренинДанила ЮровПавел Минтюков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала