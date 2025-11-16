"Миннесота" обыграла "Анахайм", Капризов отметился передачей

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (21-я минута) и Мэтт Болди (60).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. В 19 матчах сезона-2025/26 НХЛ Капризов набрал 23 очка (10 голов и 13 передач). Форвард "Уайлд" Данила Юров нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил шесть силовых приемов. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков заблокировал один бросок.