Овечкин едва не нанес травму сопернику, мощно впечатав того в борт

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
16 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
41:00 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
48:29 • Александр Овечкин
65:01 • Дилан Строум (П)
05:05 • Арсений Грицюк
(Люк Хьюз, Пол Коттер)
17:46 • Люк Хьюз
65:01 • Йеспер Братт (П)
65:01 • Шимон Немец (П)
В конце первого периода российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин применил мощный силовой прием против шведского форварда "Нью-Джерси" Йеспера Братта. В результате силового приема Братт влетел в борт и упал на лед, после чего некоторое время не мог подняться. При этом Братт перед ударом от Овечкина успел отметиться передачей и поучаствовать в голе Люка Хьюза. Капитан "Вашингтона" избежал удаления, Братт продолжил игру.
После первого периода "Вашингтон" проигрывает "Нью-Джерси" со счетом 0:2. Автором первого гола у "Девилз" стал российский нападающий Арсений Грицюк.
