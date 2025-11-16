Овечкин едва не нанес травму сопернику, мощно впечатав того в борт

В конце первого периода российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин применил мощный силовой прием против шведского форварда "Нью-Джерси" Йеспера Братта. В результате силового приема Братт влетел в борт и упал на лед, после чего некоторое время не мог подняться. При этом Братт перед ударом от Овечкина успел отметиться передачей и поучаствовать в голе Люка Хьюза. Капитан "Вашингтона" избежал удаления, Братт продолжил игру.