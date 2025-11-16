Рейтинг@Mail.ru
Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского
Хоккей
 
03:56 16.11.2025
Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского
Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
флорида пантерз
никита кучеров
андрей василевский
сергей бобровский
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, флорида пантерз, никита кучеров, андрей василевский, сергей бобровский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Флорида Пантерз, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Сергей Бобровский
Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского

Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 01:00
Завершен
Флорида
1 : 3
Тампа-Бэй
31:31 • Брэд Маршанд
(Сэм Райнхарт, Антон Лунделль)
12:19 • Эмиль Лиллеберг
(Никита Кучеров)
44:09 • Джек Финли
(Кёртис Дуглас, Скотт Сабурин)
59:09 • Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурде)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (13-я минута), Джек Финли (44) и Земгус Гиргенсонс (60). У "Флориды" отличился Брэд Маршанд (32).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. По числу ассистов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ Кучеров догнал Бобби Орра (оба — по 645 передач) и разделил с ним 76-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и был признан третьей звездой матча. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 17 сейвов после 19 бросков.
"Тампа" одержала третью победу в четырех последних матчах чемпионата НХЛ. "Пантерз" потерпели второе поражение в последних пяти играх.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида ПантерзНикита КучеровАндрей ВасилевскийСергей Бобровский
 
