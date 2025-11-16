Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (13-я минута), Джек Финли (44) и Земгус Гиргенсонс (60). У "Флориды" отличился Брэд Маршанд (32).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. По числу ассистов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ Кучеров догнал Бобби Орра (оба — по 645 передач) и разделил с ним 76-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и был признан третьей звездой матча. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 17 сейвов после 19 бросков.