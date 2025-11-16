Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (13-я минута), Джек Финли (44) и Земгус Гиргенсонс (60). У "Флориды" отличился Брэд Маршанд (32).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. По числу ассистов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ Кучеров догнал Бобби Орра (оба — по 645 передач) и разделил с ним 76-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и был признан третьей звездой матча. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 17 сейвов после 19 бросков.
"Тампа" одержала третью победу в четырех последних матчах чемпионата НХЛ. "Пантерз" потерпели второе поражение в последних пяти играх.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.