Тульский "Арсенал" обыграл "Уфу" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:01 16.11.2025 (обновлено: 18:42 16.11.2025)
Тульский "Арсенал" обыграл "Уфу" в Первой лиге
Болельщики тульского "Арсенала"
Болельщики тульского Арсенала - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл "Уфу" в матче 19-го тура Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Даниил Пенчиков (70-я минута) и Резиуан Мирзов (79, с пенальти). В составе хозяев отличился Мигран Агеян (76).
Первая лига
16 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Уфа
1 : 2
Арсенал Тула
75‎’‎ • Мигран Агеян
69‎’‎ • Даниил Пенчиков
79‎’‎ • Резиуан Мирзов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" выиграл третий матч подряд и с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Уфа" (19 очков) идет 14-й.
В другом матче дня воронежский "Факел" обыграл в гостях саратовский "Сокол" (1:0) и вышел в лидеры Первой лиги.
 
