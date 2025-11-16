https://ria.ru/20251116/futbol-2055307791.html
Тульский "Арсенал" обыграл "Уфу" в Первой лиге
2025-11-16T16:01:00+03:00
Тульский "Арсенал" обыграл "Уфу" в Первой лиге
Гол Мирзова принес футболистам "Арсенала" третью победу подряд в Первой лиге