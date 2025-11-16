https://ria.ru/20251116/esipenko-2055302914.html
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл соотечественника Алексея Гребнева и вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T15:00:00+03:00
2025-11-16T15:00:00+03:00
2025-11-16T15:00:00+03:00
спорт
андрей есипенко
даниил дубов
кубок мира по шахматам
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_0:30:2947:1688_1920x0_80_0_0_679c177f6609db71829ccbf1a2baa1fa.jpg
/20251111/fide-2054309198.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c82238565ef8d3bec566ae333e9dce4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей есипенко, даниил дубов, кубок мира по шахматам, шахматы
Спорт, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Кубок мира по шахматам, Шахматы
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин
Есипенко обыграл Гребнева и вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам