Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России
Новосибирский "Локомотив" на своей площадке обыграл "Нову" из Новокуйбышевска в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T16:58:00+03:00
2025-11-15T16:58:00+03:00
2025-11-15T16:58:00+03:00
волейбол
спорт
новокуйбышевск
новосибирск
нова (новокуйбышевск)
новокуйбышевск
новосибирск
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России
"Локомотив" на своей площадке обыграл "Нову" в матче чемпионата России