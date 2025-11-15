Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
16:58 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/voleybol-2055193496.html
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России
Новосибирский "Локомотив" на своей площадке обыграл "Нову" из Новокуйбышевска в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T16:58:00+03:00
2025-11-15T16:58:00+03:00
волейбол
спорт
новокуйбышевск
новосибирск
нова (новокуйбышевск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152975/07/1529750766_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_18008ab6a686606e2a88dbe7676e0f04.jpg
/20251111/divish-2054347667.html
новокуйбышевск
новосибирск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152975/07/1529750766_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_44f8da0423bbb8b00227580e3dbd7f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новокуйбышевск, новосибирск, нова (новокуйбышевск)
Волейбол, Спорт, Новокуйбышевск, Новосибирск, Нова (Новокуйбышевск)
Новосибирский "Локомотив" выиграл у "Новы" в матче чемпионата России

"Локомотив" на своей площадке обыграл "Нову" в матче чемпионата России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбол
Волейбол - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Волейбол. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" на своей площадке обыграл "Нову" из Новокуйбышевска в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Новосибирске закончилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:19, 25:20, 25:15).
"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с семью победами подряд с начала сезона. "Нова" (4 победы, 3 поражения) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 22 ноября на выезде сыграет против казанского "Зенита", "Нова" тремя днями ранее примет московское "Динамо".
Лукаш Дивиш - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей
11 ноября, 22:35
 
ВолейболСпортНовокуйбышевскНовосибирскНова (Новокуйбышевск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала