Семин рассказал о восстановлении Тюкавина после травмы
Футбол
 
10:42 15.11.2025
Семин рассказал о восстановлении Тюкавина после травмы
спорт, россия, юрий семин
Футбол, Спорт, Россия, Юрий Семин
Семин рассказал о восстановлении Тюкавина после травмы

Семин рассказал, что Тюкавин постепенно набирает форму после тяжелой травмы

Константин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Константин Тюкавин. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин постепенно набирает форму после тяжелой травмы, однако болельщики клуба рассчитывают на то, что футболист будет приносить больше пользы команде, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Нападающему в начале марта после матча с "Ростовом" в чемпионате России диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, и он пропустил полгода. "Бело-голубые" в 15 матчах первого круга чемпионата страны набрали 17 очков и находятся на 10-м месте в турнирной таблице.
"Процесс восстановления после такого повреждения бывает достаточно долгий. И я думаю, что любому игроку после столь тяжелой травмы раньше определенного периода трудно восстановиться полностью. Чисто физически Тюкавин выглядит уже неплохо. И ему сейчас нужна только игровая практика для того, чтобы обрести свою былую форму", - сказал Семин.
"Мы видим, что пока он провел только две-три игры. Но чудес не бывает. За такое количество матчей восстановить прежние кондиции достаточно сложно. Хотя в футболе никто не ждет, раз ты встал в строй, то болельщики должны тебя видеть на поле в хорошей форме. И то, что ты уже полностью готов помогать своей команде. Поэтому сейчас сам игрок должен предъявить к себе больше требований", - добавил собеседник агентства.
