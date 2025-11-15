Украинским атлетам разрешили не пожимать руки россиянам на Сурдлимпиаде

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинским атлетам разрешили не пожимать руки российским и белорусским спортсменам во время церемоний награждения на Сурдлимпийских играх, сообщается на сайте соревнований.

"Руководство МКСГ встретилось с представителями российских, белорусских и украинских атлетов. Между сторонами была достигнута договоренность: когда спортсмены завоевывают медали в одном виде спорта, они будут вместе участвовать в церемонии награждения и фотографироваться на подиуме в соответствии со своими местами, проявляя взаимное уважение, но без рукопожатий", — говорится в публикации.

В контактных видах спорта спортсмены должны будут "воздерживаться от провокационного поведения". Комитет утверждает, что будет внимательно за этим следить. За преднамеренную провокацию нарушителям пригрозили "строгими санкциями" вплоть до дисквалификации.

Сурдлимпийские игры пройдут в Токио с 15 по 26 ноября. В индивидуальных соревнованиях выступят 36 спортсменов из России и 24 атлета из Белоруссии