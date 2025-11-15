Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
18:48 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/sport-2055203850.html
"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над московским клубом МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

"Локомотив-Кубань" обыграл московский МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Таджер Макколл, игрок "Локомотив-Кубань"
Таджер Макколл, игрок Локомотив-Кубань - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Таджер Макколл, игрок "Локомотив-Кубань" . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над московским клубом МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, закончилась со счетом 93:79 (22:21, 23:20, 25:23, 23:15). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Патрик Миллер, набравший 25 очков, также дабл-дабл в активе Антона Квитковских (18 очков, 11 подборов). У гостей 19 очков набрал Максим Личутин.
"Локомотив-Кубань" (8 побед и 3 поражения) идет на третьем месте в турнирной таблице. МБА-МАИ (6-5) располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" 18 ноября на выезде сыграет против екатеринбургского "Уралмаша", МБА-МАИ днем позднее примет саратовский "Автодор".
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
Баскетбол
 
