"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над московским клубом МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T18:48:00+03:00
баскетбол
автодор
бк автодор
уралмаш
единая лига втб
пбк локомотив-кубань
спорт
