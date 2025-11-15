Семененко рассказал о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Евгений Семененко заявил журналистам, что испытывает проблемы со здоровьем.
В субботу в Москве стартовал четвертый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. После короткой программы в мужском одиночном катании лидирует Евгений Семененко, который получил за свой прокат 96,75 балла. На второй позиции располагается Марк Кондратюк (96,42), третьим идет Роман Савосин (90,22).
«
"Могу сказать, что соскучился. Радостно было выйти в Москве, увидеть публику, что ледовый дворец полон зрителей. Очень хотел хорошо откатать программу, несмотря на то, что прошло много времени с момента прошлого выступления. Знал, что будет непросто. Со здоровьем тоже непросто, но как есть. Одно на другое наслаивается. Раз приехал, надо соревноваться", - сказал Семененко.
"До этого был удивлен, что корейскую поп-музыку не использовали в программах, так и тут удивился, что такая культовая музыка еще не звучала. Предложил тренерам поставить программу под Nirvana, они нашли мое предложение интересным. Рад, что получилось продемонстрировать", - добавил он.
Им кирдык? Нашу олимпийскую надежду опасно судят на Гран-при
25 октября, 18:50