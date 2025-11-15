Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу уступила команде Чили в товарищеском матче, который прошел в Сочи.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Гонсало Тапия (37-я минута) и Бен Бреретон (77). На 25-й минуте из-за повреждения был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге ФИФА, составляла 22 встречи.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
