Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:58 15.11.2025 (обновлено: 20:11 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/sbornaya-2055211636.html
Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года
Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу уступила команде Чили в товарищеском матче, который прошел в Сочи. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T19:58:00+03:00
2025-11-15T20:11:00+03:00
футбол
спорт
товарищеские матчи
чили
сборная россии по футболу
валерий карпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055204550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6979070b1828d030b178f816c30663db.jpg
/20251115/sbornaya-chili-2055139343.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055204550_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_21eceec63417b4d446a1a1c633fc14de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, товарищеские матчи, чили, сборная россии по футболу, валерий карпин
Футбол, Спорт, Товарищеские матчи, Чили, Сборная России по футболу, Валерий Карпин
Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года

Сборная России проиграла чилийцам и потерпела первое поражение с 2021 года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Чили
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу уступила команде Чили в товарищеском матче, который прошел в Сочи.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Гонсало Тапия (37-я минута) и Бен Бреретон (77). На 25-й минуте из-за повреждения был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге ФИФА, составляла 22 встречи.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Били Месси, замахнулись на Карпина: кто угрожает сборной России
15 ноября, 10:10
 
ФутболСпортТоварищеские матчиЧилиСборная России по футболуВалерий Карпин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала