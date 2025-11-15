Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футболу проигрывает Чили после первого тайма - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:58 15.11.2025 (обновлено: 19:59 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/sbornaja-2055205529.html
Сборная России по футболу проигрывает Чили после первого тайма
Сборная России по футболу проигрывает Чили после первого тайма - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Сборная России по футболу проигрывает Чили после первого тайма
Сборная России по футболу уступает команде Чили после первого тайма товарищеского матча, который проходит в Сочи. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T18:58:00+03:00
2025-11-15T19:59:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
товарищеские матчи
иван обляков
алексей батраков
сборная россии по футболу
чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055209500_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_575c1e270960d19c6e0b86322c86f535.jpg
/20251112/rossiya-2054616811.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055209500_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_b6350d4b93f3789cf1802abfe537f344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, товарищеские матчи, иван обляков, алексей батраков, сборная россии по футболу, чили
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Товарищеские матчи, Иван Обляков, Алексей Батраков, Сборная России по футболу, Чили
Сборная России по футболу проигрывает Чили после первого тайма

Сборная России проигрывает команде Чили после I тайма товарищеского матча в Сочи

© Соцсети сборной России по футболуМаксим Глушенков и Александр Головин
Максим Глушенков и Александр Головин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Соцсети сборной России по футболу
Читать в
Дзен
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу уступает команде Чили после первого тайма товарищеского матча, который проходит в Сочи.
После первой половины встречи гости ведут со счетом 1:0. Отличился Гонсало Тапия (37-я минута).
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российская команда пропустила первой впервые с сентября 2023 года, когда коллектив Валерия Карпина сыграл вничью со сборной Катара (1:1).
На 25-й минуте встречи был заменен полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков, который получил повреждение. Вместо него на поле вышел футболист столичного "Локомотива" Алексей Батраков.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче
12 ноября, 22:05
 
ФутболСпортВалерий КарпинТоварищеские матчиИван ОбляковАлексей БатраковСборная России по футболуЧили
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала