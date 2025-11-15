Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" уступил "Орландо" в матче Кубка НБА, Демин набрал 8 очков
Баскетбол
 
07:46 15.11.2025
"Бруклин" уступил "Орландо" в матче Кубка НБА, Демин набрал 8 очков
Клуб "Бруклин Нетс" уступил "Орландо Мэджик" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
орландо
спорт, орландо, майкл портер, егор демин, бруклин нетс, орландо мэджик, нба
Баскетбол, Спорт, Орландо, Майкл Портер, Егор Демин, Бруклин Нетс, Орландо Мэджик, НБА
"Бруклин" уступил "Орландо" в матче Кубка НБА, Демин набрал 8 очков

"Бруклин" уступил "Орландо" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Клуб "Бруклин Нетс" уступил "Орландо Мэджик" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата.
Встреча в Орландо завершилась со счетом 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16) в пользу хозяев. В составе победителей 25 очков набрал Франц Вагнер. У "Бруклина" самым результативным стал оформивший дабл-дабл Майкл Портер (24 очка + 11 подборов).
НБА
15 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Орландо
105 : 98
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Нетс" Егор Демин провел на площадке 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 результативные передачи.
"Бруклин" (0 побед, 2 поражения) располагается на пятой строчке группы B, "Орландо" (2 победы, 0 поражений) занимает первое место.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
Баскетбол
 
