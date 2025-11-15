https://ria.ru/20251115/match-2055196413.html
"Торпедо" обыграло "Ротор" в матче Первой лиги
Московское "Торпедо" обыграло волгоградский "Ротор" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Московское "Торпедо" обыграло волгоградский "Ротор" со счетом 2:0