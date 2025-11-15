Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" обыграло "Ротор" в матче Первой лиги
Футбол
 
17:32 15.11.2025
"Торпедо" обыграло "Ротор" в матче Первой лиги
"Торпедо" обыграло "Ротор" в матче Первой лиги
Московское "Торпедо" обыграло волгоградский "Ротор" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
"Торпедо" обыграло "Ротор" в матче Первой лиги

Московское "Торпедо" обыграло волгоградский "Ротор" со счетом 2:0

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московское "Торпедо" обыграло волгоградский "Ротор" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Глеб Шевченко (57-я минута) и Александр Юшин (87).
Первая лига
15 ноября 2025 • начало в 15:30
Завершен
Торпедо
2 : 0
Ротор
57‎’‎ • Глеб Шевченко
87‎’‎ • Александр Юшин
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо" с 18 очками занимает 16-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата страны, "Ротор" (29 очков) располагается на пятой позиции.
В другом матче новороссийский "Черноморец" обыграл ульяновскую "Волгу" со счетом 2:1.
Футболисты СКА-Хабаровска - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"СКА-Хабаровск" и "Енисей" сыграли вничью в матче Первой лиги
