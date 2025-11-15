Конюхов рассказал, почему россиян не ждут на международной арене

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что российских спортсменов не ждут на международной арене, так как знают, что они победят.
"Думаю, что друзья ждут возвращения российских спортсменов, остальные же нет, потому что знают, что если приедут русские, то выиграют. Поэтому их не ждут. Когда я ездил на Южный полюс, мне тяжело было. Я приехал и все сказали: "Если из России, значит он первый дойдет до Южного полюса". Они не обрадовались", - сказал Конюхов.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. В летней Олимпиаде 2024 года россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, на Играх в Париже выступили только 15 спортсменов.
В настоящее время на зимнюю Олимпиаду в Италии отобрались три российских спортсмена в нейтральном статусе - фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.