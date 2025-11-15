Рейтинг@Mail.ru
Конюхов рассказал, почему россиян не ждут на международной арене - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
11:47 15.11.2025
Конюхов рассказал, почему россиян не ждут на международной арене
Конюхов рассказал, почему россиян не ждут на международной арене - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Конюхов рассказал, почему россиян не ждут на международной арене
Путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что российских спортсменов не ждут на международной арене, так как знают, что они победят. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
спорт, южный полюс, россия, париж, федор конюхов, аделия петросян
Спорт, Южный полюс, Россия, Париж, Федор Конюхов, Аделия Петросян
Конюхов рассказал, почему россиян не ждут на международной арене

Конюхов: российских спортсменов не ждут, потому что знают, что они победят

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Федор Конюхов
Федор Конюхов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Федор Конюхов. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что российских спортсменов не ждут на международной арене, так как знают, что они победят.
"Думаю, что друзья ждут возвращения российских спортсменов, остальные же нет, потому что знают, что если приедут русские, то выиграют. Поэтому их не ждут. Когда я ездил на Южный полюс, мне тяжело было. Я приехал и все сказали: "Если из России, значит он первый дойдет до Южного полюса". Они не обрадовались", - сказал Конюхов.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. В летней Олимпиаде 2024 года россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, на Играх в Париже выступили только 15 спортсменов.
В настоящее время на зимнюю Олимпиаду в Италии отобрались три российских спортсмена в нейтральном статусе - фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Вячеслав Фетисов
Фетисов: уехавшие спортсмены нам не нужны, мы и так перестали себя уважать
16 августа, 08:09
 
Спорт, Южный полюс, Россия, Париж, Федор Конюхов, Аделия Петросян
 
