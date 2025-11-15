Лучший бомбардир "Нью-Джерси" выбыл из-за травмы руки

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Форвард "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз получил травму руки, не связанную с хоккеем, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хьюзу 24 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых набрал 20 очков (10 голов + 10 передач). Он является лидером команды по голам и результативным баллам.