Лучший бомбардир "Нью-Джерси" выбыл из-за травмы руки
Форвард "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз получил травму руки, не связанную с хоккеем, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.11.2025
