Карпин не стал называть состав сборной России сильнейшим с момента санкций
09:56 15.11.2025
Карпин не стал называть состав сборной России сильнейшим с момента санкций
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с РИА Новости не стал называть состав на ноябрьский сбор сильнейшим с момента введения... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с РИА Новости не стал называть состав на ноябрьский сбор сильнейшим с момента введения санкций в отношении национальной команды.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С того момента национальная команда проводит только товарищеские матчи.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей
14 ноября, 20:47
"Не знаю, самый сильный, или нет, но хороший состав", - сказал Карпин, отвечая на вопрос о том, является ли состав на ноябрьском сборе национальной команды самым сильным с момента отстранения.
"Ну хорошо, отличный", - добавил он, отвечая на вопрос, почему изначально назвал состав хорошим.
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В ноябре в расположение сборной России прибыли 28 игроков, включая вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова, а также полузащитников "Монако" и "Атланты Юнайтед" Александра Головина и Алексея Миранчука. Также в состав национальной команды вошел лучший бомбардир нынешнего сезона Российской премьер-лиги Алексей Батраков ("Локомотив").
Сборная России 12 ноября в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). 15 ноября в Сочи состоится игра подопечных Карпина против сборной Чили.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Тюкавин постарается побить рекорд Дзюбы по числу голов за сборную России
14 ноября, 20:06
 
