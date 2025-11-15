Карпин не стал называть состав сборной России сильнейшим с момента санкций

СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с РИА Новости не стал называть состав на ноябрьский сбор сильнейшим с момента введения санкций в отношении национальной команды.
"Не знаю, самый сильный, или нет, но хороший состав", - сказал Карпин, отвечая на вопрос о том, является ли состав на ноябрьском сборе национальной команды самым сильным с момента отстранения.
"Ну хорошо, отличный", - добавил он, отвечая на вопрос, почему изначально назвал состав хорошим.
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
37’ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76’ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
В ноябре в расположение сборной России прибыли 28 игроков, включая вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова, а также полузащитников "Монако" и "Атланты Юнайтед" Александра Головина и Алексея Миранчука. Также в состав национальной команды вошел лучший бомбардир нынешнего сезона Российской премьер-лиги Алексей Батраков ("Локомотив").
Сборная России 12 ноября в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). 15 ноября в Сочи состоится игра подопечных Карпина против сборной Чили.