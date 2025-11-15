https://ria.ru/20251115/gruziya-ispaniya-smotret-onlayn-2055195872.html
Грузия — Испания: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 15 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
анонсы и трансляции матчей
грузия
испания
