Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча в Лимасоле завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Марко Арнаутович (18-я минута, с пенальти, 55-я).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
15 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
18’ • Марко Арнаутович (П)
55’ • Марко Арнаутович
(Кевин Дансо)
Сборная Австрии с 18 очками возглавляет группу H. В случае, если идущая второй команда Боснии и Герцеговины (15) потеряет очки в игре со сборной Румынии, австрийцы досрочно квалифицируются на чемпионат мира. Далее в турнирной таблице идут румыны (10), киприоты (8), сборная Сан-Марино (0).
В матче группы J сборная Уэльса в гостях обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1:0. Возглавляет турнирную таблицу группы команда Бельгии (15 очков), на втором месте располагается сборная Северной Македонии (13), далее идут валлийцы (13), представители Казахстана (8) и команда Лихтенштейна (0).
