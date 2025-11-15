Рейтинг@Mail.ru
Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:12 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/futbol-2055225030.html
Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026
Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026
Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T22:12:00+03:00
2025-11-15T22:12:00+03:00
футбол
спорт
австрия
лихтенштейн
кипр
чемпионат мира по футболу 2026
марко арнаутович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
/20250904/kazakhstan-2039756471.html
австрия
лихтенштейн
кипр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австрия, лихтенштейн, кипр, чемпионат мира по футболу 2026, марко арнаутович
Футбол, Спорт, Австрия, Лихтенштейн, Кипр, Чемпионат мира по футболу 2026, Марко Арнаутович
Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Австрии может досрочно квалифицироваться на чемпионат мира

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча в Лимасоле завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Марко Арнаутович (18-я минута, с пенальти, 55-я).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
15 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Кипр
0 : 2
Австрия
18‎’‎ • Марко Арнаутович (П)
55‎’‎ • Марко Арнаутович
(Кевин Дансо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Австрии с 18 очками возглавляет группу H. В случае, если идущая второй команда Боснии и Герцеговины (15) потеряет очки в игре со сборной Румынии, австрийцы досрочно квалифицируются на чемпионат мира. Далее в турнирной таблице идут румыны (10), киприоты (8), сборная Сан-Марино (0).
В матче группы J сборная Уэльса в гостях обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1:0. Возглавляет турнирную таблицу группы команда Бельгии (15 очков), на втором месте располагается сборная Северной Македонии (13), далее идут валлийцы (13), представители Казахстана (8) и команда Лихтенштейна (0).
Сборная Казахстана - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сборная Казахстана проиграла в отборочном матче ЧМ-2026
4 сентября, 18:59
 
ФутболСпортАвстрияЛихтенштейнКипрЧемпионат мира по футболу 2026Марко Арнаутович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала