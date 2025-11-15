Рейтинг@Mail.ru
Гол Каземиро помог Бразилии победить сенегальцев
Футбол
 
21:24 15.11.2025
Гол Каземиро помог Бразилии победить сенегальцев
Футболисты сборной Бразилии одержали победу над командой Сенегала в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Гол Каземиро помог Бразилии победить сенегальцев

Футболисты сборной Бразилии обыграли сенегальцев в товарищеском матче

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии одержали победу над командой Сенегала в товарищеском матче.
Встреча в Лондоне завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Мячи забили Эстевао (28-я минута) и Каземиро (35-я минута). Полузащитник "Манчестер Юнайтед" отличился за сборную впервые с марта 2023 года.
На 83-й минуте на поле появился бразильский нападающий петербургского "Зенита" Луис Энрике, сменивший Эстевао.
В следующем товарищеском матче бразильцы сыграют со сборной Туниса 18 ноября. В этот же день сенегальцы встретятся с командой Кении.
15 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Бразилия
2 : 0
Сенегал
28‎’‎ • Estevao
35‎’‎ • Каземиро
(Родриго)
Обсуждения
Заголовок открываемого материала