Гол Каземиро помог Бразилии победить сенегальцев
Гол Каземиро помог Бразилии победить сенегальцев
Футболисты сборной Бразилии одержали победу над командой Сенегала в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Футболисты сборной Бразилии обыграли сенегальцев в товарищеском матче