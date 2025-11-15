Рейтинг@Mail.ru
Обляков надеется восстановиться перед дерби со "Спартаком"
Футбол
 
20:38 15.11.2025 (обновлено: 22:17 15.11.2025)
Обляков надеется восстановиться перед дерби со "Спартаком"
Обляков надеется восстановиться перед дерби со "Спартаком"
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков выразил надежду на то, что успеет восстановиться к дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Обляков надеется восстановиться перед дерби со "Спартаком"

Обляков: надеюсь, что сыграю со "Спартаком", в ЦСКА узнаем, что за травма

Иван Обляков
Иван Обляков. Архивное фото
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков выразил надежду на то, что успеет восстановиться к дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате России после повреждения, полученного в товарищеском матче против команды Чили.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. На 19-й минуте игры Обляков после верховой борьбы упал на газон, ударившись поясницей, и не смог продолжить матч.
"Хороший соперник, интересная игра получилась, но свои моменты не реализовали. Не знаю, сыграю ли в дерби. Там небольшая контузия - неудачно упал, с другой стороны защемило. Надеюсь, что сыграю. Сразу не определить (степень травмы). Приеду в клуб, там будем смотреть", - сказал Обляков журналистам.
ЦСКА, за который выступает Обляков, в первом матче после паузы на игры сборных 22 ноября на выезде сыграет с московским "Спартаком" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
