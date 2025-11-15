Обляков надеется восстановиться перед дерби со "Спартаком"

СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков выразил надежду на то, что успеет восстановиться к дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате России после повреждения, полученного в товарищеском матче против команды Чили.

"Хороший соперник, интересная игра получилась, но свои моменты не реализовали. Не знаю, сыграю ли в дерби. Там небольшая контузия - неудачно упал, с другой стороны защемило. Надеюсь, что сыграю. Сразу не определить (степень травмы). Приеду в клуб, там будем смотреть", - сказал Обляков журналистам.