Обляков надеется восстановиться перед дерби со "Спартаком"

СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков выразил надежду на то, что успеет восстановиться к дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате России после повреждения, полученного в товарищеском матче против команды Чили.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. На 19-й минуте игры Обляков после верховой борьбы упал на газон, ударившись поясницей, и не смог продолжить матч.
"Хороший соперник, интересная игра получилась, но свои моменты не реализовали. Не знаю, сыграю ли в дерби. Там небольшая контузия - неудачно упал, с другой стороны защемило. Надеюсь, что сыграю. Сразу не определить (степень травмы). Приеду в клуб, там будем смотреть", - сказал Обляков журналистам.
