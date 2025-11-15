Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Хорватии одержала победу над командой Фарерских островов в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L в хорватской Риеке завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Йошко Гвардиол (23-я минута), Петар Муса (57) и бывший футболист московского ЦСКА Никола Влашич (70). У команды Фарерских островов отличился Геза Давид Тури (16).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа L
14 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
23’ • Йошко Гвардиол
57’ • Петар Муса
(Йосип Станишич)
70’ • Никола Влашич
16’ • Geza David Turi
В другом матче сборная Черногории в гостях обыграла команду Гибралтара со счетом 2:1.
Хорваты, набрав 19 очков, закрепились на первом месте в турнирной таблице группы L и квалифицировались на чемпионат мира. После поражения сборной Фарерских островов команда Чехии (13) гарантировала себе выход в стыковые матчи со второй строчки. Места с третьего по пятое занимают сборные Фарерских островов (12), Черногории (9) и Гибралтара (0).
В заключительном матче сборная Хорватии 17 ноября сыграет в гостях с командой Черногории.
