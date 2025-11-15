Рейтинг@Mail.ru
Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026
Футбол
 
00:38 15.11.2025 (обновлено: 03:47 15.11.2025)
Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026
Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026
Сборная Хорватии одержала победу над командой Фарерских островов в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США,... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T00:38:00+03:00
2025-11-15T03:47:00+03:00
футбол
спорт
петар муса
никола влашич
йошко гвардиол
чемпионат мира по футболу 2026
хорватия
/20251114/futbol-2055089222.html
спорт, петар муса, никола влашич, йошко гвардиол, чемпионат мира по футболу 2026, хорватия
Футбол, Спорт, Петар Муса, Никола Влашич, Йошко Гвардиол, Чемпионат мира по футболу 2026, Хорватия
Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026

Сборная Хорватии обыграла команду Фарерских островов и отобралась на ЧМ-2026

© Соцсети футболистаЛука Модрич
Лука Модрич - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Соцсети футболиста
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Хорватии одержала победу над командой Фарерских островов в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L в хорватской Риеке завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Йошко Гвардиол (23-я минута), Петар Муса (57) и бывший футболист московского ЦСКА Никола Влашич (70). У команды Фарерских островов отличился Геза Давид Тури (16).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа L
14 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Хорватия
3 : 1
Фарерские острова
23‎’‎ • Йошко Гвардиол
57‎’‎ • Петар Муса
(Йосип Станишич)
70‎’‎ • Никола Влашич
(Иван Перишич)
16‎’‎ • Geza David Turi
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче сборная Черногории в гостях обыграла команду Гибралтара со счетом 2:1.
Хорваты, набрав 19 очков, закрепились на первом месте в турнирной таблице группы L и квалифицировались на чемпионат мира. После поражения сборной Фарерских островов команда Чехии (13) гарантировала себе выход в стыковые матчи со второй строчки. Места с третьего по пятое занимают сборные Фарерских островов (12), Черногории (9) и Гибралтара (0).
В заключительном матче сборная Хорватии 17 ноября сыграет в гостях с командой Черногории.
ФутболСпортПетар МусаНикола ВлашичЙошко ГвардиолЧемпионат мира по футболу 2026Хорватия
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
