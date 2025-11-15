Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды и Польша не выявили победителя в матче отбора на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Футбол
 
00:59 15.11.2025 (обновлено: 03:44 15.11.2025)
Нидерланды и Польша не выявили победителя в матче отбора на ЧМ-2026
Нидерланды и Польша не выявили победителя в матче отбора на ЧМ-2026
Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Польши в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Нидерланды и Польша не выявили победителя в матче отбора на ЧМ-2026

Сборные Нидерландов и Польши сыграли вничью в матче отборочного этапа ЧМ-2026

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Польши в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G в Варшаве завершилась со счетом 1:1. У сборной Польши отличился Якуб Каминьский (43-я минута). В составе гостей мяч забил Мемфис Депай (47).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
14 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Польша
1 : 1
Нидерланды
43‎’‎ • Якуб Каминьский
(Роберт Левандовский)
47‎’‎ • Мемфис Депай
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нидерландцы с 17 очками лидирует в турнирной таблице группы G. Сборная еще не завоевала прямую путевку на чемпионат мира. Команда Польши (14) занимает вторую строчку и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах. Места с третьего по пятое занимают сборные Финляндии (10), Мальты (5) и Литвы (3).
В заключительном матче отборочного этапа нидерландцы 17 ноября примут литовцев, в этот же день сборная Польши сыграет в гостях с командой Мальты.
Германия обыграла Люксембург в матче отборочного этапа ЧМ-2026
